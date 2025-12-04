Нідерланди виділяють €35 млн на зимову підтримку ЗСУ

Кошти будуть спрямовані через програму НАТО.

Нідерланди оголосили про виділення 35 мільйонів євро на матеріально-технічну підтримку Сил оборони України, зосереджену на допомозі в зимовий період.

Про це заявив міністр закордонних справ Нідерландів Давід ван Веель після зустрічі міністрів країн-членів НАТО у Брюсселі.

Кошти будуть спрямовані через програму НАТО Ukraine Comprehensive Assistance Package (UCAP) та охоплюватимуть медичне забезпечення, спорядження та іншу практичну допомогу.

Очільник МЗС Нідерландів під час засідання Ради Україна-НАТО наголосив на критичній важливості підтримання сили України, особливо на тлі дискусій про припинення війни. Він підкреслив, що як Україна, так і Європа повинні мати "повноцінне право голосу" у визначенні параметрів миру.

Ця допомога у 35 млн євро є додатковою до нещодавно анонсованого внеску Нідерландів у розмірі 250 млн євро, призначеного для закупівлі американського озброєння для України в рамках окремої ініціативи Альянсу.