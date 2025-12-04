Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
close
Матеріали:
Теми:
close
ПОЛІТИКА

Нідерланди виділяють €35 млн на зимову підтримку ЗСУ

04 грудня 2025, 11:36
Нідерланди виділяють €35 млн на зимову підтримку ЗСУ
Фото: з вільних джерел
Кошти будуть спрямовані через програму НАТО.

Нідерланди оголосили про виділення 35 мільйонів євро на матеріально-технічну підтримку Сил оборони України, зосереджену на допомозі в зимовий період.

Про це заявив міністр закордонних справ Нідерландів Давід ван Веель після зустрічі міністрів країн-членів НАТО у Брюсселі.

Кошти будуть спрямовані через програму НАТО Ukraine Comprehensive Assistance Package (UCAP) та охоплюватимуть медичне забезпечення, спорядження та іншу практичну допомогу.

Очільник МЗС Нідерландів під час засідання Ради Україна-НАТО наголосив на критичній важливості підтримання сили України, особливо на тлі дискусій про припинення війни. Він підкреслив, що як Україна, так і Європа повинні мати "повноцінне право голосу" у визначенні параметрів миру.

Ця допомога у 35 млн євро є додатковою до нещодавно анонсованого внеску Нідерландів у розмірі 250 млн євро, призначеного для закупівлі американського озброєння для України в рамках окремої ініціативи Альянсу.

НідерландивійнаЗСУдопомога Україні

Останні матеріали

Репараційна позика без лідерства. Фінансування України як чергове європейське лайношоу – Тімоті Еш
Бізнес & Фінанси
Репараційна позика без лідерства. Фінансування України як чергове європейське лайношоу – Тімоті Еш
Переклад iPress – 04 грудня 2025, 12:45
Важкі, середні та легкі. Комплексний огляд українських ракет і БпЛА великої дальності – Фабіян Гоффманн
Технології
Важкі, середні та легкі. Комплексний огляд українських ракет і БпЛА великої дальності – Фабіян Гоффманн
Переклад iPress – 04 грудня 2025, 10:24
Посібник із захисту демократії від популізму. Поки не стало запізно – Тімоті Ґартон Еш
Політика
Посібник із захисту демократії від популізму. Поки не стало запізно – Тімоті Ґартон Еш
Переклад iPress – 03 грудня 2025, 15:41
путін не змінив своїх планів. Мирні переговори демонструють, чому девелоперам не слід наближатися до міжнародної дипломатії – Мік Раян
Політика
путін не змінив своїх планів. Мирні переговори демонструють, чому девелоперам не слід наближатися до міжнародної дипломатії – Мік Раян
Переклад iPress – 03 грудня 2025, 12:44
Зустрілись двоє
Політика
Зустрілись двоє "легітимних". Як Мадуро планує пережити Трампа – New York Times
Переклад iPress – 03 грудня 2025, 08:36
Меланшон проти Глюксманна. Битва за лідерство лівих сил Франції проти ультраправих – Politico
Політика
Меланшон проти Глюксманна. Битва за лідерство лівих сил Франції проти ультраправих – Politico
Переклад iPress – 02 грудня 2025, 15:19
Незаконні накази Трампа. Чому під судом має опинитися Гегсет, а не Марк Келлі – Макс Бут
Політика
Незаконні накази Трампа. Чому під судом має опинитися Гегсет, а не Марк Келлі – Макс Бут
Переклад iPress – 02 грудня 2025, 13:46
Відставка Єрмака як раннє різдвяне диво. росія не може захистити танкери залишками Чорноморського флоту – Том Купер та Дональд Гілл
Політика
Відставка Єрмака як раннє різдвяне диво. росія не може захистити танкери залишками Чорноморського флоту – Том Купер та Дональд Гілл
Переклад iPress – 02 грудня 2025, 10:28
Більше публікацій

© 2024 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється