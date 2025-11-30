Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
Аналітики ISW підтвердили просування українських військ на Новопавлівському напрямку

30 листопада 2025, 12:55
Аналітики ISW підтвердили просування українських військ на Новопавлівському напрямку
Фото: Генштаб ЗСУ
Тим часом росіяни підтверджене просування мають на двох ділянках.
Українські війська нещодавно змогли просунутися на Новопавлівському напрямку, а саме на північ від села Філія на Дніпропетровщині.
 
Про це йдеться у новому звіті американського Інституту вивчення війни (ISW).
 
"Геолокаційні відеозаписи, опубліковані 29 листопада, свідчать про те, що українські війська нещодавно незначно просунулися на північ від Філії (на південь від Новопавлівки)", - зазначили аналітики.
 
Водночас ISW стверджує, що російські війська нещодавно просунулися на Куп'янському напрямку. За даними аналітиків, геолокаційні відеозаписи від 28 листопада свідчать, що російські війська нещодавно здійснили механізований штурм на північ від Петропавлівки (на схід від Куп'янська) і змогли просунутися.
 
Також, як зазначається, армія РФ нещодавно просунулася в тактичному районі Костянтинівка-Дружківка на Донеччині, а саме в центральній частині Плещіївки (на південний схід від Костянтинівки).
 
ЗСУвійна в Україніросія окупанти

