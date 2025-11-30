Аналітики ISW підтвердили просування українських військ на Новопавлівському напрямку

Тим часом росіяни підтверджене просування мають на двох ділянках.

Українські війська нещодавно змогли просунутися на Новопавлівському напрямку, а саме на північ від села Філія на Дніпропетровщині.

Про це йдеться у новому звіті американського Інституту вивчення війни (ISW).

"Геолокаційні відеозаписи, опубліковані 29 листопада, свідчать про те, що українські війська нещодавно незначно просунулися на північ від Філії (на південь від Новопавлівки)", - зазначили аналітики.

Водночас ISW стверджує, що російські війська нещодавно просунулися на Куп'янському напрямку. За даними аналітиків, геолокаційні відеозаписи від 28 листопада свідчать, що російські війська нещодавно здійснили механізований штурм на північ від Петропавлівки (на схід від Куп'янська) і змогли просунутися.

Також, як зазначається, армія РФ нещодавно просунулася в тактичному районі Костянтинівка-Дружківка на Донеччині, а саме в центральній частині Плещіївки (на південний схід від Костянтинівки).