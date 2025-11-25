Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
Київ погодився обмежити армію до 800 тисяч військових – FT

25 листопада 2025, 16:09
Фото: Генштаб ЗСУ
Перша версія плану, яку, за даними медіа, підготували спецпредставник президента США Стів Віткофф та спецпредставник російського лідера Кирила Дмитрієва, чисельність Збройних сил України вимагали зменшити до 600 тисяч.
У новій версії мирного плану Україна погодилися обмежити кількість армію 800 тисячами військових.
 
Про це пише Financial Times із посиланням на високопоставлених українських чиновників, близьких до президента Володимира Зеленського.
 
Перша версія плану, яку, за даними медіа, підготували спецпредставник президента США Стів Віткофф та спецпредставник російського лідера Кирила Дмитрієва, чисельність Збройних сил України вимагали зменшити до 600 тисяч.
 
Тим часом контрпропозиція мирного плану від Європи містила пункт про обмеження чисельності українських збройних сил до 800 тисяч у мирний час. Про воєнний час у документі нічого не йшлося.
 
Як вказує FT, "найчутливіші питання" мирної угоди лишили на розгляд президенту США Дональду Трампу та українському лідеру Володимиру Зеленському.
