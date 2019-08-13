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Експартнера Коломойського Шульмана оголошено в розшук за відмивання грошей

Запобіжного заходу йому ще не обрано
Національна поліція повідомила про підозру і оголосила в розшук бізнесмена, почесного президента Федерації тенісу України Вадима Шульмана, який раніше був бізнес-партнером Ігоря Коломойського і Геннадія Боголюбова.
Експартнера Коломойського Шульмана оголошено в розшук за відмивання грошей Фото: з вільних джерел

Шульману оголошено підозру за ч. 3 ст. 209 (Легалізація (відмивання) грошових коштів та іншого майна, одержаних злочинним шляхом) Кримінального кодексу. Його оголосили в розшук 26 липня цього року, інформує LB.ua.

Запобіжний захід йому ще не обрано.

Нагадаємо, що близький до президента Володимира Зеленського олігарх Ігор Коломойський назвав двох претендентів на крісло майбутнього прем'єр-міністра України.
 
 
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