ПОЛІТИКА НОВИНИНаціональна поліція повідомила про підозру і оголосила в розшук бізнесмена, почесного президента Федерації тенісу України Вадима Шульмана, який раніше був бізнес-партнером Ігоря Коломойського і Геннадія Боголюбова.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Експартнера Коломойського Шульмана оголошено в розшук за відмивання грошей
Запобіжного заходу йому ще не обрано
Фото: з вільних джерел
Шульману оголошено підозру за ч. 3 ст. 209 (Легалізація (відмивання) грошових коштів та іншого майна, одержаних злочинним шляхом) Кримінального кодексу. Його оголосили в розшук 26 липня цього року, інформує LB.ua.
Запобіжний захід йому ще не обрано.
Нагадаємо, що близький до президента Володимира Зеленського олігарх Ігор Коломойський назвав двох претендентів на крісло майбутнього прем'єр-міністра України.
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