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Коломойський назвав фаворитів на крісло прем'єра

Фіворитами виявились - Вітренко та Гончарук
Близький до президента Володимира Зеленського олігарх Ігор Коломойський назвав двох претендентів на крісло майбутнього прем'єр-міністра України.
Коломойський назвав фаворитів на крісло прем Фото з вільних джерел

"У фаворитах гонки - (економіст, директор з розвитку бізнесу НАК Нафтогаз України) Юрій Вітренко і (гендиректор інвесткомпанії AYA Capital і заступник голови офісу президента з економічних питань) Олексій Гончарук", - сказав Коломойський, повідомляє УП.

Нагадаємо, що глава партії "Слуги народу" Дмитро Разумков може стати спікером нового парламенту, а Давид Арахамія очолити фракцію СН.

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