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ПОЛІТИКА

Експерти ООН закликають розслідувати військові злочини "вагнерівців" у Малі – Bloomberg

31 січня 2023, 20:58
Експерти ООН закликають розслідувати військові злочини
джерело novynarnia
Група експертів Ради ООН з прав людини закликала до проведення незалежного розслідування можливих воєнних злочинів з боку армії Малі і найманців із пов'язаної з Кремлем ПВК Вагнера.

Про це повідомляє Bloomberg.

Експерти аргументують свій заклик "постійними і тривожними звітами про жахливі страти, масові поховання, тортури, зґвалтування та сексуальне насильство, пограбування, вибіркові затримання та насильницькі зникнення, скоєні збройними силами Малі і їхніми союзниками".

Військова хунта Малі і російський уряд стверджують, що іноземні війська у країні є "неозброєними військовими інструкторами, які допомагають у боротьбі з десятирічним повстанням джихадистів".

Але західні країни, включно зі США та Францією, стверджують, що бойовики є найманцями ПВК Вагнера, які також були розгорнуті в Україні, Лівії, Сирії та Центральноафриканській Республіці.

Експерти висловили особливу занепокоєність "достовірними повідомленнями" про те, що малійські солдати і "військовий персонал, який, як вважають, належить до лав групи Вагнера", стратили сотні людей у селі Моура у центральній частині Малі.

Кількість загиблих серед цивільного населення у Малі зросла вчетверо після прибуття сотень найманців ПВК Вагнера у грудні 2021 року до більш як 2 000 осіб у 2022 році від приблизно 550 у попередньому році.

Раніше повідомлялось, що у Канаді пропонують визнати пвк "вагнер" терористичною організацією.

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