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Експерти ВООЗ 14 січня приїдуть до Китаю для пошуку походження коронавірусу

Деталі візиту не розголошуються
Група міжнародних експертів Всесвітньої організації охорони здоров'я (ВООЗ) прибуде до Китаю для розслідування причин виникнення коронавірусу 14 січня.
Експерти ВООЗ 14 січня приїдуть до Китаю для пошуку походження коронавірусу Фото: РБК-Україна

Як передає "Укрінформ", про це повідомляє Reuters з посиланням на Національне управління з охорони здоров’я КНР.

Деталі візиту не розголошуються.

Група експертів планувала прибути до Китаю на початку січня, але поїздку відклали через те, що Пекін до того часу не надав дозволу на їх в'їзд.

Як повідомляв Укрінформ, 5 січня директор ВООЗ Тедрос Аданом Гебреісус висловив розчарування у зв'язку з тим, що влада Китаю зволікає з наданням дозволу на приїзд міжнародної групи експертів.

Уперше коронавірус був виявлений у центральній частині китайського міста Ухань наприкінці 2019 року.

Нагадаємо, що в Ухані протягом 7 років зберігали зразки вірусу, схожого на SARS-CoV-2

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11 01 2021 09:31
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