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Експерти ВООЗ повідомлять про підсумки роботи в Ухані у вівторок

США припускали, що витік вірусу міг статися з однієї з інститутських лабораторій
Делегація відвідала в Ухані ключові об'єкти, такі як ринок морепродуктів "Хуайнань", який вважався епіцентром поширення інфекції, низку лікарень, а також Уханьський інститут вірусології, що займається дослідженнями коронавірусу.
Експерти ВООЗ повідомлять про підсумки роботи в Ухані у вівторок Фото: Укрінформ

Брифінг експертів Всесвітньої організації охорони здоров'я (ВООЗ), які близько місяця працювали в Ухані (китайська провінція Хубей), де намагалися знайти джерела походження коронавірусу COVID-19, у вівторок о 15:30 за місцевим часом (9:30 кск) проведуть брифінг для журналістів, повідомляє "Інтерфакс-Україна" з посиланням на МЗС КНР.

Раніше ВООЗ повідомляла, що брифінг відбудеться о 16:00 (10:00 кск). У брифінгу візьмуть участь міжнародні експерти, а також їх китайські колеги, які працювали в Ухані разом із ними.

Делегація відвідала в Ухані ключові об'єкти, такі як ринок морепродуктів "Хуайнань", який вважався епіцентром поширення інфекції, низку лікарень, а також Уханьський інститут вірусології, що займається дослідженнями коронавірусу.

США припускали, що витік вірусу міг статися з однієї з інститутських лабораторій.

Нагадаємо, що експерти ВООЗ 14 січня приїхали до Китаю для пошуку походження коронавірусу

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09 02 2021 10:38
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