Екс-поліцейський, засуджений за вбивство Флойда, просить суд про новий розгляд

Ерік Нельсон, адвокат Шовін, стверджує, що неправомірна поведінка присяжних і досудовий розголос частково привели до засудження його підзахисного

"Суд зловжив своїм дискреційним правом, коли не ізолював присяжних на час судового розгляду або, принаймні, не попередив їх уникати всіх засобів масової інформації, що призвело до того, що присяжні піддалися упередженому розголосу щодо судового розгляду (...) , а також залякування присяжних і потенційному страху відплати серед присяжних, що порушило конституційні права Шовіна на належну правову процедуру і справедливий судовий розгляд", - цитує The Hill Нельсона.

Колишній поліцейський з американського Міннеаполіса Дерек Шовін, засуджений за вбивство афроамериканця Джорджа Флойда, подав у вівторок запит з проханням про новий судовий розгляд, повідомляє "Інтерфакс-Україна" з посиланням на The Hill.

Ерік Нельсон, адвокат Шовін, стверджує, що неправомірна поведінка присяжних і досудовий розголос частково привели до засудження його підзахисного.

"Суд зловжив своїм дискреційним правом, коли не ізолював присяжних на час судового розгляду або, принаймні, не попередив їх уникати всіх засобів масової інформації, що призвело до того, що присяжні піддалися упередженому розголосу щодо судового розгляду (...) , а також залякування присяжних і потенційному страху відплати серед присяжних, що порушило конституційні права Шовіна на належну правову процедуру і справедливий судовий розгляд", - цитує видання Нельсона.

За його словами, присяжні "здійснили неправомірні дії, відчували загрозу або піддалися залякуванням, тиску на расовому ґрунті під час розгляду і не виконали інструкції під час дискусій".

У квітні присяжні визнали Шовіна винним за трьома пунктами, включно з вбивством другого і третього ступеня. Йому загрожує до 40 років в'язниці.

46-річний Флойд помер після того, як Шовін притиснув коліном йому шию під час арешту біля магазину в Міннеаполісі. На відеозапису затримання чутно, як Флойд кілька разів повторює: "Я не можу дихати". Його відвезли в несвідомому стані в лікарню, де підтвердили смерть.

Загибель афроамериканця привела до численних протестів у всій країні. За прикладом США антирасистські протести пройшли і в інших країнах.

Президент США Джо Байден назвав вирок у справі Шовіна "гігантським кроком уперед на шляху до справедливості в Америці".

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