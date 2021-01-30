Рух Black Lives Matter висунули на Нобелівську премію миру

Парламентар пояснив це тим, що рух "зміг поширити світом заклик до системних змін"

Депутат норвезького парламенту від "Соціалістичної лівої партії" Петер Ейде висунув протестний рух Black Lives Matter на Нобелівську премію миру 2021 року.

Парламентар пояснив це тим, що рух "зміг поширити світом заклик до системних змін", повідомляє "Громадське".

"Я вважаю, що однією з головних проблем Америки, Європи та Азії є зростання конфліктності на основі нерівності. Black Lives Matter став дуже важливим світовим рухом з боротьби проти расової несправедливості", - написав він у поданні.

Депутат наголосив, що був вражений тим, як протестному рухові вдалося "мобілізувати людей із усіх груп суспільства, не лише афроамериканців". Ейде посилається на дані досліджень, автори яких стверджують, що значна частина акцій протестів мала мирний характер.

На цьому тижні норвезькі парламентарі також висунули на премію миру, зокрема, організацію "Репортери без кордонів", новинний сайт Hongkong Free Press, глобальний альянс із вакцин та імунізації та екскандидатку в президенти Білорусі Світлану Тіхановську.

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