Експорт через важливе газове сполучення Великобританія-ЄС припинено – ЗМІ

Цей трубопровід є важливим джерелом поставок до Європейського союзу після серйозного скорочення експорту з росії.

Експорт великим трубопроводом, яким природний газ постачають у континентальну Європу з Великої Британії через Бельгію, було зупинено через поломку обладнання.

Про це повідомляє Bloomberg.

Призупинення експортних потужностей трубопроводу, яке відбулося в суботу ввечері, як очікується, триватиме до 8 березня, повідомив оператор Interconnector Ltd.

Цей трубопровід є важливим джерелом поставок до Європейського союзу після серйозного скорочення експорту з росії. Попри це, потік нафти з Великої Британії вже впав минулого тижня, оскільки холоди наприкінці зими підвищили внутрішній попит на паливо в країні.

Запаси газу в ЄС, більш повні, ніж зазвичай, завдяки переважно м'якій погоді цієї зими, забезпечують здоровий буфер для регіону. Сильний імпорт скрапленого природного газу також допомагає задовольнити різке зростання попиту.

Однак припинення поставок з Великої Британії в поєднанні з деякими польовими роботами в Норвегії - ключовому постачальнику газу в Європі - може призвести до збільшення відбору газу зі сховищ, що найближчими днями піддасть навантаженню мережі континенту.

Раніше повідомлялось, що на тлі повномасштабного російського вторгнення в Україну НАК "Нафтогаз" прагне у 2023 році уникнути імпорту газу завдяки внутрішньому видобутку.