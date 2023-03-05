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ПОЛІТИКА

Експорт через важливе газове сполучення Великобританія-ЄС припинено – ЗМІ

05 березня 2023, 18:58
Експорт через важливе газове сполучення Великобританія-ЄС припинено – ЗМІ
Фото: УНН
Цей трубопровід є важливим джерелом поставок до Європейського союзу після серйозного скорочення експорту з росії.

Експорт великим трубопроводом, яким природний газ постачають у континентальну Європу з Великої Британії через Бельгію, було зупинено через поломку обладнання.

Про це повідомляє Bloomberg.

Призупинення експортних потужностей трубопроводу, яке відбулося в суботу ввечері, як очікується, триватиме до 8 березня, повідомив оператор Interconnector Ltd.

Цей трубопровід є важливим джерелом поставок до Європейського союзу після серйозного скорочення експорту з росії. Попри це, потік нафти з Великої Британії вже впав минулого тижня, оскільки холоди наприкінці зими підвищили внутрішній попит на паливо в країні. 

Запаси газу в ЄС, більш повні, ніж зазвичай, завдяки переважно м'якій погоді цієї зими, забезпечують здоровий буфер для регіону. Сильний імпорт скрапленого природного газу також допомагає задовольнити різке зростання попиту.

Однак припинення поставок з Великої Британії в поєднанні з деякими польовими роботами в Норвегії - ключовому постачальнику газу в Європі - може призвести до збільшення відбору газу зі сховищ, що найближчими днями піддасть навантаженню мережі континенту.

Раніше повідомлялось, що на тлі повномасштабного російського вторгнення в Україну НАК "Нафтогаз" прагне у 2023 році уникнути імпорту газу завдяки внутрішньому видобутку.

ЄСгазБританія

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