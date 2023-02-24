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ПОЛІТИКА

Цього року Україна планує відмовитися від імпорту газу – Bloomberg

24 лютого 2023, 17:32
Цього року Україна планує відмовитися від імпорту газу – Bloomberg
Фото: УНН
Якщо спроба уникнути імпорту газу виявиться успішною - це буде першим подібним випадком в історії України.

На тлі повномасштабного російського вторгнення в Україну НАК "Нафтогаз" прагне у 2023 році уникнути імпорту газу завдяки внутрішньому видобутку.

Про це повідомляє Bloomberg.

Про це заявив глава компанії Олексій Чернишов, зазначивши при цьому, що для виконання плану цього року "Нафтогазу" необхідно збільшити видобуток на 8%, а приватним компаніям на 16%. 

Заміна імпорту газу стане першим кроком в історії країни з моменту здобуття незалежності в 1991 році. Оскільки війна триває вже другий рік, Україна стикається з підірваною економікою і нападами сил путіна на енергетичну інфраструктуру країни. За словами Чернишова, збитки, завдані її нафтогазовим об'єктам, вже становлять близько 1 мільярда доларів.

У "Нафтогазі" нагадали, що Міжнародний валютний фонд підрахував, що в 2023 році Україні доведеться купувати 5 млрд кубів газу, проте в компанії відзначили, що це буде найгіршим сценарієм.

В останні місяці державна компанія імпортувала менше газу, ніж планувала, щоб допомогти виробляти електроенергію після того, як інфраструктура постраждала від російських авіаударів. За словами Чернишова, з кінця жовтня компанія купила близько половини з 2 мільярдів кубометрів палива, які планувала закупити.

Він назвав зусилля газовидобувних компаній, спрямовані на збереження обсягів видобутку, "героїчним вчинком", а також дисциплінованість домогосподарств. Тепла погода також допомогла Україні пережити зиму. Нафтогаз забезпечив постачання газу по всій країні і навіть у такі регіони, як Донецька область, де тривають запеклі бої, сказав пан Чернишов.

Раніше повідомлялось, що США першими надали обладнання для Укргазвидобування.

Нафтогазімпорт газу

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