Експорт електроенергії у травні в 13,2 раза більше обсягу імпорту

Таке співвідношення пояснюється тим, що у порівнянні з квітнем 2021 року експорт електроенергії збільшився на 21%, тоді як імпорт навпаки - зменшився на 12,9%. Зазначимо, що обсяги імпорту зменшуються з лютого 2021 року

Сумарний обсяг експорту електроенергії в травні 2021 року становив 460 млн кВт·год, що в 13,2 раза більше загального обсягу імпорту (34,9 млн кВт·год).

Про це йдеться у повідомленні Укренерго, повідомляє "Економічна правда".

"Таке співвідношення пояснюється тим, що у порівнянні з квітнем 2021 року експорт електроенергії збільшився на 21%, тоді як імпорт навпаки - зменшився на 12,9%. Зазначимо, що обсяги імпорту зменшуються з лютого 2021 року", - повідомляється у прес-релізі.

Загалом за 5 місяців 2021 року обсяг експорту електроенергії перевищує імпорт майже в 1,5 раза - 1 402 млн кВт·год проти 982 млн кВт·год.

У порівнянні з попереднім місяцем, обсяги імпорту в "острів Бурштинської ТЕС" зменшилися на 27,1% з 31,5 до 23 млн кВт·год: з Угорщини знизився у 2,5 раза до 5,1 млн кВт·год, а з Румунії - у 2,2 раза до 2,1 млн кВт·год. Водночас імпорт зі Словаччини збільшився на 11,1% до 15,8 млн кВт·год.

Імпорт електроенергії в ОЕС України в порівнянні з квітнем 2021 року збільшився на 40% з 8,5 до 11,9 млн кВт·год. Зокрема, з Білорусі - на 35,3% до 11 млн кВт·год та з Росії - у 2,5 раза до 0,9 млн кВт·год.