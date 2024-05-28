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Експорт морської нафти з рф впав напередодні зустрічі ОПЕК – Bloomberg

28 травня 2024, 19:26
Експорт морської нафти з рф впав напередодні зустрічі ОПЕК – Bloomberg
Чотиритижневі середні потоки знижаються третій тиждень поспіль.

Про це пише агентство Bloomberg.

Середній чотиритижневий експорт сирої нафти з рф знижується третій тиждень, при цьому постачання досягло двомісячного мінімуму перед зустріччю країн ОПЕК+, яка має відбутись в неділю.

30 танкерів завантажили 22,54 млн барелів російської сирої нафти за тиждень: про це свідчать дані відстеження суден і звіти портових агентів. 

Це 1,16 млн барелів менше, ніж минулого тижня - таке зменшення показників зумовлене меншою кількістю вантажів із чорноморського порту Новоросійська і арктичних терміналів у Мурманську, які були частково компенсовано відправленнями з тихоокеанських портів Козьміно і Пригородне.

Вантажопотік з балтійських портів росії не змінився в порівнянні з попереднім тижнем. Але вже в цьому місяці він має зменшитись.

В росії пообіцяли компенсувати перевиробництво нафти порівняно з квітневим планом, в якому звинуватили "технічні моменти". 

Тому зменшення обсягів виробництва призводить до скорочення експорту і для країни зниження обсягів постачань ускладнило тижневе падіння цін на "чорне золото".

 
експортнафта рф

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