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ПОЛІТИКА

Експорт Німеччини до росії продовжує скорочуватися – Bild

21 листопада 2023, 14:53
Експорт Німеччини до росії продовжує скорочуватися – Bild
Фото: з вільних джерел
Цей обсяг поставив росію на 18-е місце серед найважливіших країн-експортерів Німеччини за межами ЄС.

У жовтні з Німеччини до росії було експортовано товарів на суму лише 600 млн євро, що на 37,3% менше, ніж рік тому.

Про це повідомляє Bild.

Цей обсяг поставив росію на 18-е місце серед найважливіших країн-експортерів Німеччини за межами ЄС.

У лютому 2022 року, незадовго до початку війни в Україні, росія була на п'ятому місці.

Загалом німецький експорт до так званих третіх країн дещо зріс на 1,7% у жовтні порівняно з вереснем, але знизився на 6,6% у річному обчисленні. 

США залишилися найважливішою країною для експорту німецьких товарів з обсягом 14,3 мільярда євро, що на 2,3% більше, ніж у жовтні минулого року.

За США слідує Китай, куди експорт скоротився на 6,7% до 7,9 млрд євро. 

Експорт до Великої Британії зріс на 8,6% у річному вимірі до 6,8 млрд євро.

Читайте також: Виробники взуття для силових структур росії "Донобувь", "Фарадей", "Іскож" та "Юнічел" у 2023 році напряму імпортували від європейських компаній продукції на 4,1 мільйони доларів. Здебільшого ввозили в росію шкіру, клей, запчастини для взуттєвих станків та інше.

Серед європейських постачальників найблішими були:

  • італійська компанія Conceria Cervinia Spa ($1,7 млн);
  • білорусько-німецька компанія Belintertrans Germany Gmbh ($0,9 млн);
  • німецька компанія Neuhaus Gmbh ($0,7 млн).
експортНімеччинасанкціі проти росіївійна в Україні

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