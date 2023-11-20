росармія закупила берців від європейських виробників на $4,1 млн у 2023 році

Теоретично європейські санкції не зачіпають цей напрям, хоча товари призначені для російської армії.

Виробники взуття для силових структур росії "Донобувь", "Фарадей", "Іскож" та "Юнічел" у 2023 році напряму імпортували від європейських компаній продукції на 4,1 мільйони доларів. Здебільшого ввозили в росію шкіру, клей, запчастини для взуттєвих станків та інше.

Про це пише проєкт Trap Aggressor аналітичного центру StateWatch із посиланням на дані торговельних баз.

Серед європейських постачальників найблішими були:

італійська компанія Conceria Cervinia Spa ($1,7 млн);

білорусько-німецька компанія Belintertrans Germany Gmbh ($0,9 млн);

німецька компанія Neuhaus Gmbh ($0,7 млн).

Журналісти проєкту зазначають, що поштовхом до розслідування стали знайденого на полі бою та деокупованих територіях українськими військовими берці, виробництва перелічених вище компаній, які залишились там після російських військових.

Так, російська компанія "Фарадей" у 2022 році отримала як мінімум шість замовлень на взуття від Міністерства внутрішніх справ рф на загальну суму $50 млн, а у 2023 році презентувала свою продукцію на виставці "Армія-2023". Водночас тільки з початку 2023-го року ця фірма купила шкіри та інших товарів у італійської компанії Conceria Cervinia Spa на $1,7 мільйонів, німецької компанії Jakob Keck Chemie Gmbh на 300 тисяч доларів та Salamander Sps Gmbh & Co.Kg на $80 тисяч.

Інший російський виробник взуття "Донобувь" публічно заявляв про співпрацю з Міністерством оборони росії. Зокрема із сюжету російського телеканалу стало відомо, що у 2022 році підприємство перейшло на роботу у три зміни для виконання замовлення для військових.

Водночас основними постачальниками "Донобуві" у 2023 році була німецька компанія Salamander Sps Gmbh & Co Kg, яка поставила напряму цій компанії в росію шкіри на $60 тис.

Водночас найбільшим європейським постачальником "Іскожу" у 2023 році стала німецька компанія Neuhaus Gmbh, яка поставила російській компанії електрогенератор вартістю $700 тисяч. Іспанська компанія Celme Sl також поставила "Іскожу" станок для виготовлення гумової підошви вартістю $400 тисяч.

Найактивніший європейський партнер компанії — білоруська фірма з офісом в Німеччині Belintertrans Germany, яка за 2023 рік поставила "Юнічелу" креми, резину тощо різних європейських виробників на $900 тисяч.

На сайті Belintertrans Germany йдеться про те, що це компанія білоруської державної залізниці з офісом в Німеччині, яка пропонує логістичні послуги. Компанія відправляла товари в рф від імені юридичної особи Taiga International Trading Srl — італійської компанії російських бізнесменів.

Водночас нідерландська адвокатеса Хелен Овер де Лінден, яка системно працює з законодавством у сфері санкцій Європейського Союзу, вважає торгівлю навіть товарами для виробництва взуття, забороненою, тому що так чи інакше, кінцевий споживач — російська армія.