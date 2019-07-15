Експорт Німеччини до Росії зростає, незважаючи на санкції
Показники експорту відображають "значною мірою розвиток кон'юнктури в Російській Федерації", - йдеться в документі, повідомляє DW.
У 2012 році, за даними уряду ФРН, сукупний показник німецького експорту в Росію становив 38,1 млрд євро, в 2013 році - 35,8 млрд євро. Після введення європейських санкцій в липні 2014 року цей показник поступово знижувався і склав 21,6 млрд євро в 2016 році. У 2017 році німецький експорт в РФ знову почав зростати.
Нагадаємо, що в червні 2019 року Євросоюз в черговий раз - до 31 січня 2020 року - продовжив економічні санкції щодо "специфічних секторів російської економіки". Спочатку штрафні заходи були введені 31 липня 2014 року терміном на один рік у відповідь на дії Росії, спрямовані на дестабілізацію ситуації в Україні. У вересні 2014 року вони були посилені.
Обмежувальні заходи ЄС в галузі економіки стосуються фінансового, енергетичного та оборонного секторів РФ, а також товарів подвійного призначення.
Читайте новини також російською мовою.
Додати коментар
- ФОТО Протести у Тбілісі. Протистояння поліції та мітингувальників, - ФОТОРЕПОРТАЖ
- ВІДЕО Льовочкін: Фірташ симпатизує Зеленському, як і усі ми
- ВІДЕО Глава Генштабу Хомчак пояснив, чому генерал не віддав честь Зеленському на інавгурації
- #нова_еліта. Леся Василенко про команду інноваторів з "приземленим" планом дій"Не маю іншого вибору, окрім як брати на себе повну відповідальність та йти в парламент"
- Як політичні партії використовують адмінресурс? Дослідження Democracy.watch Всі ці факти зафіксовані на сторінках медіа-ресурсів політсил - їх офіційних сайтах та в соціальних мережах