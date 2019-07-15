Експорт Німеччини до Росії зростає, незважаючи на санкції

У 2018 році німецькі компанії продали в Росію товарів на загальну суму 25,9 млрд євро - більш ніж на 130 млн євро вище, ніж роком раніше

Незважаючи на діючі санкції ЄС щодо Росії, показники експорту Німеччини в РФ дещо зросли.

Показники експорту відображають "значною мірою розвиток кон'юнктури в Російській Федерації", - йдеться в документі, повідомляє DW.

У 2012 році, за даними уряду ФРН, сукупний показник німецького експорту в Росію становив 38,1 млрд євро, в 2013 році - 35,8 млрд євро. Після введення європейських санкцій в липні 2014 року цей показник поступово знижувався і склав 21,6 млрд євро в 2016 році. У 2017 році німецький експорт в РФ знову почав зростати.

Нагадаємо, що в червні 2019 року Євросоюз в черговий раз - до 31 січня 2020 року - продовжив економічні санкції щодо "специфічних секторів російської економіки". Спочатку штрафні заходи були введені 31 липня 2014 року терміном на один рік у відповідь на дії Росії, спрямовані на дестабілізацію ситуації в Україні. У вересні 2014 року вони були посилені.

Обмежувальні заходи ЄС в галузі економіки стосуються фінансового, енергетичного та оборонного секторів РФ, а також товарів подвійного призначення.