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Експорт України через Польщу впав втричі

11 березня 2024, 13:24
Експорт України через Польщу впав втричі
Фото: EPA/UPG
Обсяги української аграрної продукції, яка йде транзитом через Польщу, наразі становлять третину експорту від 2022 року.

Про це повідомив в інтерв’ю виданню РБК-Україна віце-прем'єр з відновлення – міністр розвитку громад, територій та інфраструктури Олександр Кубраков.

"Український експорт, який йде транзитом через Польщу, зменшився в три рази порівняно з 2022 роком. У пікові місяці 2022-го ми експортували близько мільйона тонн аграрної продукції. Зараз тим самим шляхом ми експортуємо десь 350-370 тисяч тонн. Все інше у нас іде Чорним морем, Дунаєм. Тобто ніяких загроз для ринку Польщі наша агропродукція не несе. І є вже офіційне підтвердження польських урядовців, нарешті вони погодилися з тим, що наша аграрна продукція не потрапляє на їхній ринок – вона транзитом проходить далі", - заявив Кубраков.

За його словами, українська сторона намагається комунікувати з польським суспільством і, з польськими фермерами через усі можливі механізми: асоціації, медіа, послів, щоб донести до них інформацію про структуру українського експорту.

Також  Кубраков пов'язує неквапну реакцію польських урядовців на ситуацію на кордоні із внутрішньо політичними причинами.

"Одна із причин – внутрішньополітична. Друга – теми з експортом аграрної продукції з України, з українськими перевізниками досить широко висвітлювалися і підтримувалися окремими політиками. Вони грають на цій темі і, на жаль, ці теми отримали немалу підтримку в суспільстві. Так працює пропаганда. Люди не розуміють деталей, вони вважають, що ми знищили їх фермерів, ми заполонили їх ринки і їм нема там місця. Це неправда. Наша глобальна мета - витіснити російську продукцію з ринку ЄС, і ми це успішно робимо упродовж двох років війни", - підсумував міністр. 

На початку місяця стало відомо, що Польща веде неформальні переговори з головою ЄК щодо поступок для фермерів

 

ПольщаагроЕксопрт

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