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ПОЛІТИКА

Польща веде неформальні переговори з головою ЄК щодо поступок для фермерів

03 березня 2024, 21:02
Польща веде неформальні переговори з головою ЄК щодо поступок для фермерів
Фото: obozrevatel
Польський чиновник зазначив, що це стосуватиметься "всього, що тільки можливо, як із "Зеленої угоди", так і з напливу продуктів, які спричиняють постійний збій на ринку однієї або більшості країн".

Польща веде неофіційні переговори з главою Єврокомісії Урсулою фон дер Ляєн щодо звільнення польських фермерів від деяких положень європейської "Зеленої угоди".

Про це заявив заступник міністра закордонних справ Польщі Анджей Шейна,повідомляє Onet.

Заступника міністра запитали у програмі на радіо ZET про те, чи правдиві чутки, що Варшава веде непублічні переговори з Єврокомісією про звільнення від деяких положень "Зеленої угоди", оскільки польський сільськогосподарський ринок є найближчим до України, на що той відповів ствердно.

Польський чиновник зазначив, що це стосуватиметься "всього, що тільки можливо, як із "Зеленої угоди", так і з напливу продуктів, які спричиняють постійний збій на ринку однієї або більшості країн".

"Якщо нам вдасться домовитися про вимоги Польщі в ЄС, вони стануть спільною позицією ЄС. Я також хочу сказати, і тут я цитую прем'єр-міністра, якщо це займе занадто багато часу, ми запровадимо зміни, ми запровадимо блокаду кордонів та мита в односторонньому порядку", - сказав Шейна.

Польські фермери продовжують блокувати рух вантажних транспортних засобів на кордоні з Україною. Таким чином вони нібито виступають проти "напливу продовольства" з України на польських ринок.

Блокування кордону польські фермери продовжують здійснювати на шести пунктах пропуску:

  • "Ягодин";
  • "Устилуг";
  • "Угринів";
  • "Рава-Руська";
  • "Шегині";
  • "Краківець".
ПольщаЄврокомісіяфермери

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