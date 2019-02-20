Експортерам відшкодували 131 мільярд ПДВ у 2018 році

Впродовж 2018 року платникам податків було відшкодовано близько 131 мільярд гривень податку на додану вартість.

Про це під час публічного звіту про підсумки діяльності Державної казначейської служби за 2018 рік сказала голова Казначейства Тетяна Слюз, повідомляє "Укрінформ".

"Трохи більше 131 млрд грн у минулому році ми відшкодували ПДВ. На першому місці за питомою вагою відшкодування ПДВ у нас місто Київ, далі йдуть Запорізька та Дніпропетровська області", - сказала Слюз.

Вона нагадала, що у 2017 році бізнесу було повернуто близько 120 млрд грн.