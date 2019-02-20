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Експортерам відшкодували 131 мільярд ПДВ у 2018 році

Платникам податків торік відшкодували 131 мільярд ПДВ
Впродовж 2018 року платникам податків було відшкодовано близько 131 мільярд гривень податку на додану вартість.
Експортерам відшкодували 131 мільярд ПДВ у 2018 році Фото: holos.uz

Про це під час публічного звіту про підсумки діяльності Державної казначейської служби за 2018 рік сказала голова Казначейства Тетяна Слюз, повідомляє "Укрінформ".

"Трохи більше 131 млрд грн у минулому році ми відшкодували ПДВ. На першому місці за питомою вагою відшкодування ПДВ у нас місто Київ, далі йдуть Запорізька та Дніпропетровська області", - сказала Слюз.

Вона нагадала, що у 2017 році бізнесу було повернуто близько 120 млрд грн.

Нагадаємо, податкові надходження до загального фонду держбюджету за результатами року були на 8,1 мільярда гривень нижчими за планові.

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20 02 2019 16:20
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