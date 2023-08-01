Експортувати українське зерно через Балтійське море непросто, але можливо – Латвія

Експорт українського зерна в треті країни через Балтійський коридор завдання непросте і пов'язане з логістичними проблемами, але використання латвійських портів для цього можливе.

Про це повідомляє pap.pl.

"Над практичними рішеннями працюють, і це не є абсолютно неможливим. Пропускна здатність наших портів дає змогу це зробити. Проблеми пов'язані з різною шириною залізничних колій", - заявив міністр сільського господарства Латвії Дідзіс Шмітс.

Говорячи про технічні рішення, латвійський міністр повідомив, що підприємці аналізують способи швидкого переміщення вантажів з одного поїзда на інший.

"Звісно, це складно і дорого, але якщо немає інших рішень, то коридор через країни Балтії - теж рішення", - додав міністр.

Після виходу рф з Чорноморської зернової ініціативи, вона вчинила серію атак на українську портову інфраструктуру: Тоді росіяни за 9 днів пошкодили 26 об'єктів портової інфраструктури і 5 цивільних суден.