Експортувати українське зерно через Балтійське море непросто, але можливо – Латвія
Про це повідомляє pap.pl.
"Над практичними рішеннями працюють, і це не є абсолютно неможливим. Пропускна здатність наших портів дає змогу це зробити. Проблеми пов'язані з різною шириною залізничних колій", - заявив міністр сільського господарства Латвії Дідзіс Шмітс.
Говорячи про технічні рішення, латвійський міністр повідомив, що підприємці аналізують способи швидкого переміщення вантажів з одного поїзда на інший.
"Звісно, це складно і дорого, але якщо немає інших рішень, то коридор через країни Балтії - теж рішення", - додав міністр.
Після виходу рф з Чорноморської зернової ініціативи, вона вчинила серію атак на українську портову інфраструктуру: Тоді росіяни за 9 днів пошкодили 26 об'єктів портової інфраструктури і 5 цивільних суден.В неділю навіть Папа Римський закликав росію відновити "зернову угоду".