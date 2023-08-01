Матеріали:
Теми:

Експортувати українське зерно через Балтійське море непросто, але можливо – Латвія

01 серпня 2023, 20:33
Експортувати українське зерно через Балтійське море непросто, але можливо – Латвія
Фото: DW
Експорт українського зерна в треті країни через Балтійський коридор завдання непросте і пов'язане з логістичними проблемами, але використання латвійських портів для цього можливе.

Про це повідомляє  pap.pl.

"Над практичними рішеннями працюють, і це не є абсолютно неможливим. Пропускна здатність наших портів дає змогу це зробити. Проблеми пов'язані з різною шириною залізничних колій", - заявив міністр сільського господарства Латвії Дідзіс Шмітс.

Говорячи про технічні рішення, латвійський міністр повідомив, що підприємці аналізують способи швидкого переміщення вантажів з одного поїзда на інший.

"Звісно, це складно і дорого, але якщо немає інших рішень, то коридор через країни Балтії - теж рішення", - додав міністр.

Після виходу рф з Чорноморської зернової ініціативи, вона вчинила серію атак на українську портову інфраструктуру: Тоді росіяни за 9 днів пошкодили 26 об'єктів портової інфраструктури і 5 цивільних суден.

 В неділю навіть Папа Римський закликав росію відновити "зернову угоду".
експортзернова угодаУкраїнабалтійське мореЛатвія

Останні матеріали

Як ЗСУ готуються вбивати
Політика
Як ЗСУ готуються вбивати "цих виродків". Рішення щодо великого прориву України на південь ще не прийнято – The Economist
Переклад iPress – 01 серпня 2023, 15:26
Підтримка України виводить США у лідери. Чому українська перемога важлива для американців – Hudson Institute
Політика
Підтримка України виводить США у лідери. Чому українська перемога важлива для американців – Hudson Institute
Переклад iPress – 01 серпня 2023, 13:05
Контрнаступ України: визначення очікувань. Україні потрібна стратегія, як впоратися із тривалою війною – Лоуренс Фрідман
Політика
Контрнаступ України: визначення очікувань. Україні потрібна стратегія, як впоратися із тривалою війною – Лоуренс Фрідман
Переклад iPress – 01 серпня 2023, 09:21
Політика
"Вагнер" насторожив Пекін. Заколот Прігожина продемонстрував Китаю нестабільного союзника – Юнь Сунь
Переклад iPress – 31 липня 2023, 17:16
Україна поки не розвернула основні сили для контрнаступу. А атаки на москву – це політична кампанія – Філліпс О'Брайен
Cуспільство
Україна поки не розвернула основні сили для контрнаступу. А атаки на москву – це політична кампанія – Філліпс О'Брайен
Переклад iPress – 31 липня 2023, 12:22
Наступ росіян на півночі зупинився. На півдні українці просунулися, але зазнали втрат – Том Купер
Cуспільство
Наступ росіян на півночі зупинився. На півдні українці просунулися, але зазнали втрат – Том Купер
Переклад iPress – 31 липня 2023, 01:13
Війна, яка не виправдала очікувань. Захід має зробити висновки щодо якості своєї аналітики – Філліпс О'Брайен
Політика
Війна, яка не виправдала очікувань. Захід має зробити висновки щодо якості своєї аналітики – Філліпс О'Брайен
Переклад iPress – 28 липня 2023, 16:46
Як слід висвітлювати війну. росіяни бачать прогрес України там, де не бачать західні аналітики – Майкл Вайс та Джеймс Раштон
Політика
Як слід висвітлювати війну. росіяни бачать прогрес України там, де не бачать західні аналітики – Майкл Вайс та Джеймс Раштон
Переклад iPress – 28 липня 2023, 13:26
Більше публікацій

© 2023 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється