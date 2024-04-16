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ПОЛІТИКА

Експрем'єрка Британії каже, що Дональд Трамп "повинен" перемогти

16 квітня 2024, 13:21
Експрем'єрка Британії каже, що Дональд Трамп
Трасс зазначила, що після виборів у Білому дому має бути Дональд Трамп, і розкритикувала чинного президента Джо Байдена.

Колишня прем’єрка Британії Ліз Трасс, яка перебувала на посту найкоротший термін в історії країни, відкрито виступила з підтримкою Дональда Трампа на майбутніх виборах у США.

Про це повідомляє Politico.

Трасс зазначила, що після виборів у Білому дому має бути Дональд Трамп, і розкритикувала чинного президента Джо Байдена.

"Я не думаю, що Байден особливо підтримував Сполучене Королівство. Я думаю, що він часто на боці ЄС. І я, звичайно, думаю, що хотіла б бачити нового президента в Білому домі", – сказала Трасс LBC.

На пряме запитання, чи це має бути Трамп, Трасс відповіла ствердно.

Ліз Трасс раніше лише не відкрито підтримувала колишнього президента Трампа.

Минулого року Трасс написала коментар у Wall Street Journal, висловлюючи сподівання, що "республіканець повернеться в Білий дім у 2024 році". 

Вона також виступала на конференції консерваторів США на початку цього року, стверджуючи, що кандидати на посаду від Республіканської партії "більш пробританські, ніж демократи".

Розмовляючи з LBC у понеділок під час реклами нової книги, Трасс сказала, що політика Трампа як президента "була насправді дуже ефективною".

Раніше повідомлялось, що прихильники Республіканської партії довіряють  експрезиденту США Дональду Трампу в отриманні інформації про війну росії проти України більше, ніж уряду та журналістам.

Ліз ТрассДональд ТрампВибори в США

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