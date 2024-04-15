Більшість американців підтримують надання Україні допомоги – опитування CBS

Підтримка серед республіканців нижча.

Прихильники Республіканської партії довіряють експрезиденту США Дональду Трампу в отриманні інформації про війну росії проти України більше, ніж уряду та журналістам.

Про це йдеться в оприлюдненому опитуванні CBS News.

Опитані республіканці у темі війни в Україні довіряють Трампу більше, аніж американським військовим і Пентагону та більше, ніж консервативним медіа та "набагато більше", ніж Державному департаменту. Республіканці, які довіряють Трампу, з меншою ймовірністю підтримають допомогу Україні, ніж ті, хто довіряє Пентагону.

На запитання, чи повинні США відправляти зброю та військову допомогу Україні, 53% опитаних відповіли "так" і 47% – "ні". Серед демократів надання зброї підтримують 74%, а серед республіканців – 39%.

Республіканці, які є прихильниками трампівського руху "MAGA", майже повністю довіряють Трампу щодо інформації та особливо виступають проти допомоги – навіть більше, ніж республіканці, які не належать до MAGA.

"Ті, хто сьогодні бачить росію ворогом США, з більшою ймовірністю підтримають допомогу Україні – але кількість «ворогів» серед республіканців останнім часом зменшується", – повідомили журналісти.

Але погляди на росію частково можуть залежати від віку, а не від ідеології. Літні республіканці та старші демократи частіше називають росію ворогом, ніж молодші. Серед тих, хто вважає США переможцем у холодній війні, частіше називають росію ворогом і підтримують допомогу Україні. Здебільшого це люди віком від 50 років. Ті ж, хто каже, що не пам'ятає холодної війни, менше підтримують допомогу українцям.

Також більше підтримки для України хочуть ті, хто вважає Штати зобов'язаними допомагати та сприяти демократії в світі і розглядає допомогу Україні як питання моралі.