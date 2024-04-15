Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
close
Матеріали:
Теми:
close

Більшість американців підтримують надання Україні допомоги – опитування CBS

15 квітня 2024, 12:07
Більшість американців підтримують надання Україні допомоги – опитування CBS
Підтримка серед республіканців нижча.

Прихильники Республіканської партії довіряють  експрезиденту США Дональду Трампу в отриманні інформації про війну росії проти України більше, ніж уряду та журналістам.

Про це йдеться в оприлюдненому опитуванні CBS News.

Опитані республіканці у темі війни в Україні довіряють Трампу більше, аніж американським військовим і Пентагону та більше, ніж консервативним медіа та "набагато більше", ніж Державному департаменту. Республіканці, які довіряють Трампу, з меншою ймовірністю підтримають допомогу Україні, ніж ті, хто довіряє Пентагону.

На запитання, чи повинні США відправляти зброю та військову допомогу Україні, 53% опитаних відповіли "так" і 47% – "ні". Серед демократів надання зброї підтримують 74%, а серед республіканців – 39%. 

Республіканці, які є прихильниками трампівського руху "MAGA", майже повністю довіряють Трампу щодо інформації та особливо виступають проти допомоги – навіть більше, ніж республіканці, які не належать до MAGA.

"Ті, хто сьогодні бачить росію ворогом США, з більшою ймовірністю підтримають допомогу Україні – але кількість «ворогів» серед республіканців останнім часом зменшується", – повідомили журналісти. 

Але погляди на росію частково можуть залежати від віку, а не від ідеології. Літні республіканці та старші демократи частіше називають росію ворогом, ніж молодші. Серед тих, хто вважає США переможцем у холодній війні, частіше називають росію ворогом і підтримують допомогу Україні. Здебільшого це люди віком від 50 років. Ті ж, хто каже, що не пам'ятає холодної війни, менше підтримують допомогу українцям. 

Також більше підтримки для України хочуть ті, хто вважає Штати зобов'язаними допомагати та сприяти демократії в світі і розглядає допомогу Україні як питання моралі. 

Дональд Трампдопомога Українівійна в Україніросія окупантиопитування США

Останні матеріали

Коаліція лиходіїв. Напад Ірану на Ізраїль – лише одна кампанія в набагато більшому конфлікті – Еліот Коен
Політика
Коаліція лиходіїв. Напад Ірану на Ізраїль – лише одна кампанія в набагато більшому конфлікті – Еліот Коен
Переклад iPress – 15 квітня 2024, 16:32
Подвійні стандарти Сполучених Штатів у захисті союзників. Як створюються передумови для розповсюдження ядерної зброї – Філліпс О'Брайен
Політика
Подвійні стандарти Сполучених Штатів у захисті союзників. Як створюються передумови для розповсюдження ядерної зброї – Філліпс О'Брайен
Переклад iPress – 15 квітня 2024, 11:35
Союзники можуть збивати дрони та ракети націлені на Ізраїль на території інших країн. Тоді чому це не можна робити для України?
Політика
Союзники можуть збивати дрони та ракети націлені на Ізраїль на території інших країн. Тоді чому це не можна робити для України?
Переклад iPress – 15 квітня 2024, 08:48
Захід дуже сильно облажався. Україні бракує пілотів для F-16 та ППО для захисту електростанцій – Том Купер
Політика
Захід дуже сильно облажався. Україні бракує пілотів для F-16 та ППО для захисту електростанцій – Том Купер
Переклад iPress – 14 квітня 2024, 15:55
Республіканська партія – партія путіна. Поглинання її росіянами – чи не найуспішніша операція впливу в історії – The Bulwark
Політика
Республіканська партія – партія путіна. Поглинання її росіянами – чи не найуспішніша операція впливу в історії – The Bulwark
Переклад iPress – 12 квітня 2024, 15:29
Політика
"Зараз не звичайний час". Світ у стані війни, і немає лідера – The Hill
Переклад iPress – 12 квітня 2024, 11:59
Політика
"Сподіваюся, Україна програє". Що євродепутати сказали російському пропагандистському каналу – Politico
Переклад iPress – 12 квітня 2024, 08:41
російська кампанія в Україні у 2024 році. Як забезпечити росії поразку, знаючи про можливі успіхи? – Мік Раян
Технології
російська кампанія в Україні у 2024 році. Як забезпечити росії поразку, знаючи про можливі успіхи? – Мік Раян
Переклад iPress – 11 квітня 2024, 16:26
Більше публікацій

© 2024 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється