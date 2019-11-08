Експрем'єру Молдови не дали вивезти з країни €50 тисяч
Інформацію про це підтвердив сам експрем'єр, повідомляє "Укрінформ".
"Після того, як я зняв гроші зі свого рахунку, повідомив банку, що ці гроші будуть вивезені до Румунії, адже там вони мені потрібні. Гроші були зазначені в декларації про доходи, оскільки я є державним службовцем. Співробітники банку пояснили, що документи, надані ними, можуть використовуватися для вивозу грошей з Молдови. Знаючи, що суму понад 10 тисяч потрібно декларувати, я попросив митника надати необхідну декларацію, проте співробітник митниці заявив, що необхідно ще один дозвіл", - розповів Лянке.
Після пред'явлення претензій митниками Лянке був змушений повернутися до Кишинева.
Колишній прем'єр-міністр додав при цьому, що дипломатичний паспорт він має на законних підставах, як колишній міністр закордонних справ, надзвичайний посол і повноважний представник. За словами Лянке, згідно з чинним у країні законодавством, він має диппаспорт довічно, тому він мав права перетнути кордон по дипломатичному паспорту.
Згідно з молдавським законодавством, фізичні особи мають право без документального підтвердження вивозити з Молдови грошові кошти на суму не більше 10 000 євро. У разі перевищення зазначеної суми, на митниці необхідно подати додаткові документи, що підтверджують походження коштів.
Нагадаємо, що "Нафтогаз" домовляється про постачання газу з Молдовою.
Читайте новини також російською мовою.
Додати коментар
- ФОТО Протести у Тбілісі. Протистояння поліції та мітингувальників, - ФОТОРЕПОРТАЖ
- ВІДЕО Льовочкін: Фірташ симпатизує Зеленському, як і усі ми
- ВІДЕО Глава Генштабу Хомчак пояснив, чому генерал не віддав честь Зеленському на інавгурації
- Андрій Осадчук: Важливо не просто зайти в парламент, критично важливо з ким туди йти"Я абсолютно переконаний, що однією із драм останніх десятиліть і драмою наших стосунків з олігархатом є фактична відсутність політичних партій, як незалежних суспільних інституцій, які мають відігравати ключову роль у представницькій демократії"
- Алекс Лісітса: Похід в політику – це мій внутрішній протестАлекс Лісітса – український громадський діяч, провідний фахівець аграрного та харчового секторів економіки. Деякий час навчався та працював у Німеччині. Повернувшись до України, створив "Український клуб аграрного бізнесу", пізніше – очолив компанію ІМК. Зараз це підприємство котирується на Варшавській фондовій біржі, обробляє 123,9 тис га землі на Полтавщині, Сумщині та Чернігівщині, має елеваторні потужності 550 тисяч тонн