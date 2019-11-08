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Експрем'єру Молдови не дали вивезти з країни €50 тисяч

Після того, як я зняв гроші зі свого рахунку, повідомив банку, що ці гроші будуть вивезені до Румунії, адже там вони мені потрібні.
Експрем'ер-міністр Молдови Юріє Лянке спробував вивезти з країни €50 тисяч, скориставшись дипломатичним паспортом.
Експрем Юрій Лянке Фото: alfanews.md

Інформацію про це підтвердив сам експрем'єр, повідомляє  "Укрінформ".

"Після того, як я зняв гроші зі свого рахунку, повідомив банку, що ці гроші будуть вивезені до Румунії, адже там вони мені потрібні. Гроші були зазначені в декларації про доходи, оскільки я є державним службовцем. Співробітники банку пояснили, що документи, надані ними, можуть використовуватися для вивозу грошей з Молдови. Знаючи, що суму понад 10 тисяч потрібно декларувати, я попросив митника надати необхідну декларацію, проте співробітник митниці заявив, що необхідно ще один дозвіл", - розповів Лянке.

Після пред'явлення претензій митниками Лянке був змушений повернутися до Кишинева.

Колишній прем'єр-міністр додав при цьому, що дипломатичний паспорт він має на законних підставах, як колишній міністр закордонних справ, надзвичайний посол і повноважний представник. За словами Лянке, згідно з чинним у країні законодавством, він має диппаспорт довічно, тому він мав права перетнути кордон по дипломатичному паспорту.

Згідно з молдавським законодавством, фізичні особи мають право без документального підтвердження вивозити з Молдови грошові кошти на суму не більше 10 000 євро. У разі перевищення зазначеної суми, на митниці необхідно подати додаткові документи, що підтверджують походження коштів.

Нагадаємо, що "Нафтогаз" домовляється про постачання газу з Молдовою.

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