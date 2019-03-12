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Експрес до "Борисполя" за рік перевіз майже 1 мільйон пасажирів

"Kyiv Boryspil Express" з’єднує головний залізничний вокзал української столиці Київ-Пасажирський із Міжнародним аеропортом "Бориспіль"
Зазначається, що рекордну кількість пасажирів експреси перевезли у серпні та вересні 2019 року - 98,2 тисяч та 107,6 тисяч відповідно. Найбільшою популярністю користуються рейси №842 Київ - Бориспіль о 17:50 та №845 Бориспіль - Київ о 19:17.
Експрес до "Борисполя" за рік перевіз майже 1 мільйон пасажирів Фото: з вільних джерел

"Kyiv Boryspil Express", що курсує між Києвом та Міжнародним аеропортом "Бориспіль", за перший рік перевіз майже 1 мільйон пасажирів, повідомляє "Економічна правда".

Про це заявив голова Укрзалізниці Євген Кравцов, передає пресслужба УЗ.

"Упевнений, зараз ніхто не сперечатиметься, що експрес до аеропорту "Бориспіль" потрібен. За перший рік роботи він здійснив близько 10 тис рейсів та перевіз майже мільйон пасажирів. І це безперечний доказ успішності цього проєкту", - сказав Кравцов.

Зазначається, що рекордну кількість пасажирів експреси перевезли у серпні та вересні 2019 року - 98,2 тисяч та 107,6 тисяч відповідно. Найбільшою популярністю користуються рейси №842 Київ - Бориспіль о 17:50 та №845 Бориспіль - Київ о 19:17.

За словами керівника "УЗ", компанія планує й надалі розвивати цей проєкт.

Наразі завершується реконструкція станції Видубичі, де буде збудована зупинкова платформа для експресу.

"Станція Видубичі перетвориться на транспортний хаб, який об’єднає автобусні перевезення, залізницю, метро та авіатранспорт. Крім того, очікуємо на дизель-поїзд виробництва КВБЗ, який ми задіємо на цьому маршруті. А це додатково 170 місць для сидіння", - зазначив Кравцов.

За добу експреси здійснюють 57 рейсів та перевозять 2,5 тис. пасажирів.

"Kyiv Boryspil Express" з’єднує головний залізничний вокзал української столиці Київ-Пасажирський із Міжнародним аеропортом "Бориспіль". Експреси роблять проміжну зупинку тривалістю 2 хвилини на вокзалі Дарниця.

"Kyiv Boryspil Express" почав роботу 30 листопада 2018 року

Нагадаємо, що "Укрзалізниця" планує збудувати євроколію зі Львова до польського кордону

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03 12 2019 12:41
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