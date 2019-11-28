"Укрзалізниця" планує збудувати євроколію зі Львова до польського кордону

У разі побудови євроколії, зі Львова до польського Кракова можна буде доїхати поїздом за 3,5 години

В "Укрзалізниці" повідомили, що планують збудувати колію європейського стандарту зі львівської станції Скнилів до україно-польського кордону. Це дозволить запускати прямі поїзди зі Львова до міст Європи.

Про це повідомив голова Укрзалізниці Євген Кравцов, повідомляє "Громадське".

За його словами, у разі побудови євроколії, зі Львова до польського Кракова можна буде доїхати поїздом за 3,5 години.

"Не анонсував заздалегідь, але сьогодні особисто переконався, що проєкт, який поки був лише на папері - може стати реальним. Що хочемо? За рік ми можемо збудувати від державного кордону до станції Скнилів євроколію", - повідомив Кравцов.

За словами голови Укрзалізниці, на реалізацію проєкту потрібен 1 рік.

"Тобто через рік українці зможуть отримати пряме швидкісне сполучення зі Львова до Кракова, Праги, Відня", -додав Кравцов.

Станцію Скнилів обрали через те, що вона розташована неподалік від аеропорту, центрального вокзалу Львова та автостанції. Крім цього, це дозволить не перенавантажувати центральний вокзал Львова.

"Певен, що це буде найбільший інфраструктурний проєкт на заході України. Для Укрзалізниці це абсолютно реально і буде мати надзвичайний соціальний ефект", - додав Кравцов.

Зазначимо, що Україна та ЄС мають різні стандарти колій. Це ускладнює здійснення прямих залізничних рейсів з українських міст до європейських. Такі рейси здійснюються переважно на спеціальних вагонах, які на кордоні переносять на колії європейського зразка.

Єдина колія європейського зразка, що сполучає українське місто та ЄС прокладена з Мукачева. Зокрема, минулого року нею пустили поїзд сполученням Мукачево-Будапешт. У 2019 році цією колією з'єднали Мукачево та Кошице.

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