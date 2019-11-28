"Укрзалізниця" планує збудувати євроколію зі Львова до польського кордону
Про це повідомив голова Укрзалізниці Євген Кравцов, повідомляє "Громадське".
За його словами, у разі побудови євроколії, зі Львова до польського Кракова можна буде доїхати поїздом за 3,5 години.
"Не анонсував заздалегідь, але сьогодні особисто переконався, що проєкт, який поки був лише на папері - може стати реальним. Що хочемо? За рік ми можемо збудувати від державного кордону до станції Скнилів євроколію", - повідомив Кравцов.
За словами голови Укрзалізниці, на реалізацію проєкту потрібен 1 рік.
"Тобто через рік українці зможуть отримати пряме швидкісне сполучення зі Львова до Кракова, Праги, Відня", -додав Кравцов.
Станцію Скнилів обрали через те, що вона розташована неподалік від аеропорту, центрального вокзалу Львова та автостанції. Крім цього, це дозволить не перенавантажувати центральний вокзал Львова.
"Певен, що це буде найбільший інфраструктурний проєкт на заході України. Для Укрзалізниці це абсолютно реально і буде мати надзвичайний соціальний ефект", - додав Кравцов.
Зазначимо, що Україна та ЄС мають різні стандарти колій. Це ускладнює здійснення прямих залізничних рейсів з українських міст до європейських. Такі рейси здійснюються переважно на спеціальних вагонах, які на кордоні переносять на колії європейського зразка.
Єдина колія європейського зразка, що сполучає українське місто та ЄС прокладена з Мукачева. Зокрема, минулого року нею пустили поїзд сполученням Мукачево-Будапешт. У 2019 році цією колією з'єднали Мукачево та Кошице.
Нагадаємо, що "Укрзалізниця" призначила 7 додаткових поїздів на свята
Читайте новини також російською мовою.
Додати коментар
- ВІДЕО "Спонсор" Радикальної партії Рибалка перераховує виручку на офшори, – ЗМІ
- ФОТО Уряд затвердив проект бюджету з доходами 876,9 млрд грн, - ІНФОГРАФІКА
- ФОТО Податкова панщина: лише 20% українців вважають існуючі податки справедливими, - ІНФОГРАФІКА
- Чи загрожує Україні енергетична криза?Ціни на електричну енергію для непобутових споживачів із запровадженням нової моделі ринку вже протягом найближчого місяця зростуть на 5-6%. Це підтверджує і офіційна заява Міністра енергетики та вугільної промисловості, який апелює до того, що в Україні тариф як для населення, так і для промисловості у 2-2,7 рази нижчий, ніж в сусідніх Білорусії та РФ
- Гривна все сильнее. Хорошо это или плохо и как теперь с этим жить?