Укрзалізниця призначила 7 додаткових поїздів на свята

Укрзалізниця призначила 7 додаткових поїздів на новорічні та різдвяні свята.

Про це повідомила прес-служба перевізника, передає "Громадське".

«Традиційно найпопулярнішими напрямками взимку є Львів, Одеса та Ужгород», — йдеться у повідомленні.

Так, додатково призначили:

Поїзд № 181/182 Київ — Львів. Вирушатиме зі Львова 21, 22, 25, 26 грудня о 12:18 та прибуватиме до Києва о 00:02. З Києва відправлення о 00:55 22, 23, 26, 27 грудня, прибуття до Львова о 10:36;

Поїзд № 197/198 Київ — Ковель. Курсуватиме 28 грудня, відправлення з Києва о 06:19, прибуття до Ковеля о 14:48. Зворотно відправлення з Ковеля об 11:27, прибуття до Києва о 20:45;

Поїзд № 216/215 Жмеринка — Київ. Курсуватиме 23 грудня: відправлення зі Жмеринки о 14:20, прибуття до Києва о 19:28;

Поїзд № 223/224 Київ — Одеса. Курсуватиме 29 грудня та 4 січня. З Києва поїзд відправиться о 07:46 та прибуде до Одеси о 17:55. З Одеси поїзд вирушатиме о 11:03 та прибуватиме до Києва о 20:31;

Поїзд № 205/206 Покровськ — Харків. Курсуватиме 22, 27, 28, 29, 30 грудня, 2 та 4 січня. Відправлення з Покровська о 09:20 та прибуття до Харкова о 14:49. Відправлення з Харкова о 16:44 та прибуття до Покровська о 22:07;

Поїзд № 168 Львів — Одеса. Курсуватиме 22, 27, 30 грудня та 2 січня. Відправлення зі Львова о 09:40 та прибуття до Одеси о 20:23. Відправлення з Одеси о 10:18 та прибуття до Львова о 21:05;

Поїзд № 202/201 Львів — Ужгород. Курсуватиме 29 грудня та 1 січня, відправлення зі Львова о 06:43 та прибуття до Ужгорода о 12:10. Відправлення з Ужгорода о 14:05 та прибуття до Львова о 19:55.

Також УЗ подовжила маршрути деяких поїздів:

№ 72 Запоріжжя — Київ подовжено до Чопа, курсуватиме щоденно з 22 грудня по 4 січня.

№ 76/75 Кривий Ріг — Київ подовжено до Ужгорода. Поїзд курсуватиме щоденно з 27 грудня по 4 січня.

79/192 Дніпро — Київ подовжено до Львова. Він курсуватиме щоденно з 25 грудня по 4 січня.

№ 180/291 Львів — Київ подовжено до Дніпра. Поїзд курсуватиме щоденно з 26 грудня по 4 січня.

№ 179/180 Суми — Київ подовжено до Вінниці. Поїзд курсуватиме 20, 27, 30, 31 грудня та 2 січня.

Нагадаємо, що на «Крюківському вагонобудівному заводі» («КВБЗ») повідомили, що Укрзалізниця у 2020 році відмовилася купувати 5 дизель-поїздів попри укладений із заводом контракт.