Укрзалізниця не купить дизельні поїзди в українського виробника попри укладений контракт

На «Крюківському вагонобудівному заводі» («КВБЗ») повідомили, що Укрзалізниця у 2020 році відмовилася купувати 5 дизель-поїздів попри укладений із заводом контракт.

Про це йдеться у повідомленні прес-служби компанії, передає "Громадське".

Загалом Укрзалізниця уклала договір на купівлю 6 поїздів. Перший з них уже проходить випробування.

«На «КВБЗ» плекали надію, що решту, ще п’ять (поїздів), поставимо у 2020 році. Але… за підсумками наради в Укрзалізниці на рівні члена правління Марчіна Целеєвського повідомили, що у проєкті фінплану УЗ на наступний рік придбання дизель-поїздів не передбачається», — йдеться у повідомленні заводу.

Там зазначають, що уже законтрактували придбання силових установок та інших комплектуючих у європейських виробників, проте використати їх для виробництва нових поїздів не зможуть через те, що Укрзалізниця відмовилася від їхньої купівлі.

«Тобто не тільки вагонобудівники залишаються без замовлення і роботи, пасажири без нових поїздів, а й Україна в цілому втрачає свою ділову репутацію перед європейськими партнерами», — додають у «КВБЗ».

У липні «КВБЗ» повідомляв, що подасть до суду на Укрзалізницю через те, що вона відмовляється купувати продукцію заводу — пасажирські вагони — попри укладений контракт. Свої вимоги завод оцінив в 1,4 мільярда гривень.

Нагадаємо, що кабінет Міністрів виключив зі списку стратегічних підприємств 39 об'єктів, водночас вніс до нього "Укрзалізницю", Науково-дослідний та конструкторсько-технологічний інститут трубної промисловості ім. Я.Осади, Національну суспільну телерадіокомпанію України (НСТУ), а також Центральне підприємство з поводження з радіоактивними відходами.