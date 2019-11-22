Реєстрація Вхід
RSS
БІЗНЕС & ФІНАНСИ НОВИНИ

Укрзалізниця не купить дизельні поїзди в українського виробника попри укладений контракт

На «Крюківському вагонобудівному заводі» («КВБЗ») повідомили, що Укрзалізниця у 2020 році відмовилася купувати 5 дизель-поїздів попри укладений із заводом контракт.
Укрзалізниця не купить дизельні поїзди в українського виробника попри укладений контракт Фото: «КВБЗ»

Про це йдеться у повідомленні прес-служби компанії, передає "Громадське".

Загалом Укрзалізниця уклала договір на купівлю 6 поїздів. Перший з них уже проходить випробування.

«На «КВБЗ» плекали надію, що решту, ще п’ять (поїздів), поставимо у 2020 році. Але… за підсумками наради в Укрзалізниці на рівні члена правління Марчіна Целеєвського повідомили, що у проєкті фінплану УЗ на наступний рік придбання дизель-поїздів не передбачається», — йдеться у повідомленні заводу.

Там зазначають, що уже законтрактували придбання силових установок та інших комплектуючих у європейських виробників, проте використати їх для виробництва нових поїздів не зможуть через те, що Укрзалізниця відмовилася від їхньої купівлі.

«Тобто не тільки вагонобудівники залишаються без замовлення і роботи, пасажири без нових поїздів, а й Україна в цілому втрачає свою ділову репутацію перед європейськими партнерами», — додають у «КВБЗ».

У липні «КВБЗ» повідомляв, що подасть до суду на Укрзалізницю через те, що вона відмовляється купувати продукцію заводу — пасажирські вагони — попри укладений контракт. Свої вимоги завод оцінив в 1,4 мільярда гривень.

Нагадаємо, що кабінет Міністрів виключив зі списку стратегічних підприємств 39 об'єктів, водночас вніс до нього "Укрзалізницю", Науково-дослідний та конструкторсько-технологічний інститут трубної промисловості ім. Я.Осади, Національну суспільну телерадіокомпанію України (НСТУ), а також Центральне підприємство з поводження з радіоактивними відходами.

Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

22 11 2019 12:40
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
No articles
СТАТТІ
Фінансовий комітет Ради пропонує законопроект, який створить хаос на гральному ринку

Фінансовий комітет Ради пропонує законопроект, який створить хаос на гральному ринку

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.