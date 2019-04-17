Екс-президент Перу помер після пострілу в голову

Його тричі намагалися реанімувати, але врятувати лікарям не вдалося

Екс-президент Перу Алан Гарсія помер після пострілу в голову, який зробив під час затримання у справі щодо корупції.

Смерть Алана підтвердив чинний президент країни Мартін Віскара, який висловив співчуття у Twitter, інформує Громадське.

Екс-президент вистрілив собі в голову в той момент, коли працівники прокуратури показали ордер на затримання у його будинку.

Міністр внутрішніх справ Перу Карлос Моран зазначив, що правоохоронці діяли в межах своїх повноважень.

69-річного Алана госпіталізували у столиці країни, Лімі. Його тричі намагалися реанімувати, але врятувати лікарям не вдалося.

Гарсія був одним з 9 людей, яких мали арештувати 17 квітня за ймовірну причетність до хабарництва.

Гарсія був президентом Перу з 1985 по 1990 рік, а потім з 2006 по 2011 рік. За даними слідчих, вказує BBC, Гарсія брав "відкати" у будівельної компанії Odebrecht, пов'язані з проектом будівництва лінії метро в столиці. Сама ж компанія заявила, що з 2004 року заплатила в країні майже 30 мільйонів доларів хабарів, утім Гарсія заявляв, що став жертвою політичного переслідування.