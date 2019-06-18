НОВИНИКолишній президент УЄФА Мішель Платіні заарештований у Франції в рамках розслідування справи про можливі корупційні порушення при виборі країни-господині ЧС-2022.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Екс-президент УЄФА Мішель Платіні заарештований
Арешт відбувся вранці 18 червня
Мішель Платіні. Фото: city-adm.lviv.ua
В рамках розслідування, також був допитаний французький політик Клод Геан, який входив до кабінету міністрів під час президентства Ніколя Саркозі, повідомляє Independent.
Нагадаємо, що Катар отримав право на проведення ЧС-2022 за підсумками засідання виконкому ФІФА в грудні 2010 року (тоді ж ЧС-201 був відданий Росії). Уже в перші місяці після цього в англійській пресі почали з'являтися розслідування, що говорять про можливу корупційну складову при виборі.
ФІФА доручила провести розслідування можливих фактів корупції незалежної комісії. У 2014 році було оголошено, що доказів корупційної змови знайдено не було.
Читайте також: Блаттера і Платіні відсторонили від футболу на вісім років
Читайте новини також російською мовою.
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.КОМЕНТАРІ (0) +
Додати коментар
18 06 2019 11:35 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
- ФОТО У Львові та Києві під "Ашаном" відбулись акції проти жорстокого утримання курей у клітках
- ВІДЕО ВМС США і Росії звинуватили один одного у небезпечних маневрах у Філіппінському морі
- ФОТО У "ДНР/ЛНР" дітей вчать стріляти з автоматів у рамках проекту "Яскраве дитинство", - ФОТО
- Страх політики і політика страху9/11, активізація ІДІЛ, поширення вірусу Ебола, перші постріли на Майдані - лише декілька точок у переліку подій, що супроводжувалися масовим поширенням страху
- Забруднену хімікатами водойму на Вінниччині можуть оголосити зоною лиха. Що відомо про аварію? Екологічні служби з'ясовують можливу зону ураження