Екс-президент УЄФА Мішель Платіні заарештований

Колишній президент УЄФА Мішель Платіні заарештований у Франції в рамках розслідування справи про можливі корупційні порушення при виборі країни-господині ЧС-2022.

В рамках розслідування, також був допитаний французький політик Клод Геан, який входив до кабінету міністрів під час президентства Ніколя Саркозі, повідомляє Independent.

Нагадаємо, що Катар отримав право на проведення ЧС-2022 за підсумками засідання виконкому ФІФА в грудні 2010 року (тоді ж ЧС-201 був відданий Росії). Уже в перші місяці після цього в англійській пресі почали з'являтися розслідування, що говорять про можливу корупційну складову при виборі.

ФІФА доручила провести розслідування можливих фактів корупції незалежної комісії. У 2014 році було оголошено, що доказів корупційної змови знайдено не було.

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