Експрезиденту Франції присудили рік в'язниці за корупцію та зловживання впливом
Як пише "Європейська правда", про це повідомляє BFMTV.
66-річного Саркозі судили за звинуваченнями у спробі підкупі судді в обмін на інформацію про розслідування фінансування його партії.
Так само засудили інших двох звинувачених - його адвоката Т’єррі Герцога та колишнього суддю Жільбера Азібера.
Експрезидента засудили до трьох років позбавлення волі, з яких два - умовно і один - реального терміну
Прокурори вимагали для нього чотири роки в'язниці, з яких два могли бути умовними
Азібер та Герцог отримали такий самий термін, останньому на додачу на 5 років заборонили займатися адвокатською діяльністю.
Рішення ще можуть оскаржити в апеляційній інстанції
Саркозі, який очолював Францію з 2007 по 2012 роки, став першим експрезидентом у сучасній історії країни, який опинився на лаві підсудних.
До нього судили лише одного колишнього президента Жака Ширака - і засудили у 2011 році - за фіктивне працевлаштування в Парижі, але він ніколи не виступав перед суддями через стан здоров'я.
Це вже четверта справа щодо Саркозі. 16 жовтня 2020 року Саркозі висунули звинувачення в участі у "злочинній групі", у справі щодо підозри у фінансуванні його передвиборчої кампанії з Лівії у 2007 році
Крім того, між 17 березня та 15 квітня 2021 року має відбутися судовий розгляд щодо нелегального фінансування виборчої кампанії 2012 року, у якій показники витрат нібито були занижені.
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