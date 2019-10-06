Екс-радник Януковича балотується до Ради
"Клімов увійшов до першої десятки кандидатів у народні депутати по мажоритарних округах, яких зареєструвала Центральна виборча комісія. 66-річний Клімов, як і на попередніх виборах до парламенту, зареєструвався у Подільському виборчому окрузі №137 (у межах Подільського, Балтського, Кодимського, Окнянського і Савранського районів) Одеської області. У 2014 році соратнику Януковича вдалося отримати підтримку 30,88% місцевого електорату і здобути депутатський мандат", - зазначили в прес-службі Одеської облорганізації “Комітет виборців України”, йдеться в "Укрінформ".
Варто зазначити, що в парламенті Клімов увійшов до фракції «Відродження», є членом комітету Верховної Ради з питань фінансової політики і банківської діяльності, а також міжфракційного об'єднання «За Одесу».
Жителі Одещини пов'язують ім'я цього політика зі збанкрутілим «Імексбанком», бізнес-імперією «Примор’є», а також "клімовським кварталом" в Одесі.
Активи збанкрутілого "Імексбанку", який належав Клімову, Фонд гарантування вкладів фізичних осіб вирішив продати за 133 мільйони 50 тисяч гривень.
Водночас продають за 21 мільйон 720 тисяч гривень також активи ПАТ "Платінум Банк", що належав одеському олігарху і екс-депутату Борису Кауфману.
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