Онищенко має намір балотуватися в Раду по мажоритарці Нардеп-утікач Олександр Онищенко (від «Партії регіонів») збирається йти на вибори в Верховну Раду по 93-му мажоритарному округу в Київській області

Для цього екснардеп планує найближчим часом повернутися в Україну для подачі документів до Центральної виборчої комісії.

Фото: unian.ua

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