Реєстрація Вхід
RSS
ПОЛІТИКА НОВИНИ

Онищенко має намір балотуватися в Раду по мажоритарці

Нардеп-утікач Олександр Онищенко (від «Партії регіонів») збирається йти на вибори в Верховну Раду по 93-му мажоритарному округу в Київській області
Для цього екснардеп планує найближчим часом повернутися в Україну для подачі документів до Центральної виборчої комісії.
Онищенко має намір балотуватися в Раду по мажоритарці Фото: unian.ua

Про свої наміри нардеп-утікач заявив у коментарі виданню LIGA.net.

Додамо, депутат-утікач Олександр Онищенко, якого підозрюють у грошових махінаціях з реалізацією газу, збирається за 10 днів-2 тижні повернутися до України, аби взяти участь у судовому засіданні. А також розглядає варіант участі в парламентських виборах.

Нагадаємо, що детективи Національного антикорупційного бюро викликають для вручення обвинувального акту народного депутата Олександра Онищенка, який вже понад 2 років переховується від українського правосуддя.

Читайте також: Стати мажоритарними у партії "Слуга народу" хочуть понад три тисячі охочиш

 

Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

10 06 2019 12:36
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
No articles
СТАТТІ
Інавгураційна промова президента Зеленського. Повний текст

Інавгураційна промова президента Зеленського. Повний текст

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.