ПОЛІТИКА НОВИНИДля цього екснардеп планує найближчим часом повернутися в Україну для подачі документів до Центральної виборчої комісії.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Онищенко має намір балотуватися в Раду по мажоритарці
Нардеп-утікач Олександр Онищенко (від «Партії регіонів») збирається йти на вибори в Верховну Раду по 93-му мажоритарному округу в Київській області
Фото: unian.ua
Про свої наміри нардеп-утікач заявив у коментарі виданню LIGA.net.
Додамо, депутат-утікач Олександр Онищенко, якого підозрюють у грошових махінаціях з реалізацією газу, збирається за 10 днів-2 тижні повернутися до України, аби взяти участь у судовому засіданні. А також розглядає варіант участі в парламентських виборах.
Нагадаємо, що детективи Національного антикорупційного бюро викликають для вручення обвинувального акту народного депутата Олександра Онищенка, який вже понад 2 років переховується від українського правосуддя.
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10 06 2019 12:36 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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