Стати мажоритарними у партії "Слуга народу" хочуть понад три тисячі охочиш

На сайті партії "Слуга народу" зареєструвалося понад 3,5 тисячі охочих стати кандидатами в народні депутати від цієї політичної сили у мажоритарних округах

За словами голови партії Дмитра Разумкова, всі резюме з матеріалами від претендентів у кандидати в депутати будуть ретельно вивчені та перевірені. І тільки після цього керівництво партії визначить кандидатів, прізвища яких будуть оприлюднені на з’їзді політичної сили восьмого червня.

“На сайті політичної партії "Слуга народу" завершилася реєстрація охочих балотуватися до Верховної Ради у мажоритарних округах. Вона тривала до 2 червня включно. Свої кандидатури запропонували 3 тис. 544 особи”, - йдеться в повідомленні прес-служби “Слуги народу”, йдеться в "Укрінформ".

"Це доволі серйозний конкурс. Одного "я хочу бути депутатом" замало. Перш за все, ми долучаємо до діяльності у нашій партії людей компетентних і професійних. Час невігласів – далеко позаду. Тому резюме кандидатів з усіма матеріалами вже вивчаються й ретельно перевіряються не тільки внутрішньою службою безпеки, а й фахівцями HR-агентств", – заявив Разумков.

Так, нині відмову отримали 1 тис. 265 осіб, анкети яких уже пройшли перевірку, сказав Разумков, заявивши, що цінності цих людей не збігаються з цінностями партії. За словами голови "Слуги народу", після аналізу відповідних баз і реєстрів, моніторингу соціальних мереж було виявлено, що деякі претенденти чи їхні компанії раніше були задіяні у корупційних схемах і скандалах.

Водночас на сайті партії триває реєстрація охочих долучитися до діяльності "Слуги народу". Свою кандидатуру можна запропонувати у розділах "Волонтер у штаб", "Член комісії або спостерігач" і "Політичний діяч у майбутньому". За даними прес-служби, загалом станом на 3 червня на сайті партії зареєструвалося понад 30 тисяч осіб, які виявили бажання долучитися до команди "Слуги народу".

Нагадаємо, напередодні партія "Слуга народу" оголосила набір кандидатів в народні депутати в мажоритарних округах на дочасних виборах до Верховної Ради України.

Додамо, 24 травня в Україні розпочався виборчий процес дострокових виборів до Верховної Ради.

Раніше голова Центральної виборчої комісії Тетяна Сліпачук заявляла, що за чинною процедурою системи закупівель ЦВК не встигне роздрукувати бюлетені та підготувати виборчий процес.

Партія "Слуга народу" має найбільшу підтримку серед громадян на парламентських виборах, на другому місці - "Опозиційна платформа – За життя".

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