ПОЛІТИКА НОВИНИ24 травня в Україні розпочинається виборчий процес дострокових виборів до Верховної Ради.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
В Україні стартувала виборча кампанія в Раду
Вибори призначені на 21 липня
Фото: ukrinform.ua
Виборча парламентська кампанія починається згідно із законодавством на наступний день після оприлюднення указу президента про розпуск Верховної Ради.
Указ президента Зеленського про розпуск Верховної Ради та дату призначення виборів до парламенту на 21 липня 2019 року 23 травня опублікували в "Урядовому кур'єрі".
Нагадаємо, голова Центральної виборчої комісії Тетяна Сліпачук заявила, що за чинною процедурою системи закупівель ЦВК не встигне роздрукувати бюлетені та підготувати виборчий процес.
Нагадаємо, що партія "Слуга народу" має найбільшу підтримку серед громадян на парламентських виборах, на другому місці - "Опозиційна платформа – За життя".
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