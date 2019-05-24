В Україні стартувала виборча кампанія в Раду

24 травня в Україні розпочинається виборчий процес дострокових виборів до Верховної Ради.

Виборча парламентська кампанія починається згідно із законодавством на наступний день після оприлюднення указу президента про розпуск Верховної Ради.

Указ президента Зеленського про розпуск Верховної Ради та дату призначення виборів до парламенту на 21 липня 2019 року 23 травня опублікували в "Урядовому кур'єрі".

Нагадаємо, голова Центральної виборчої комісії Тетяна Сліпачук заявила, що за чинною процедурою системи закупівель ЦВК не встигне роздрукувати бюлетені та підготувати виборчий процес.

Нагадаємо, що партія "Слуга народу" має найбільшу підтримку серед громадян на парламентських виборах, на другому місці - "Опозиційна платформа – За життя".