Ексречниця Трампа розповіла, що він обіцяв Путіну "не на камеру"

Трамп казав Путіну, що розмовлятиме з ним "протягом кількох хвилин трохи суворіше" - поки на початку зустрічі їх знімають телекамери

Стефані Грішем, колишня речниця Дональда Трампа, написала книжку, у якій розкрила "культуру брехні", поширювану ексглавою Білого дому та його помічниками.

Про це повідомляє USA Today.

"Обман випадково просочився у Білий дім - так, ніби він був у системі кондиціонування повітря", - пише Грішем у книжці під назвою "Зараз я відповім на ваші запитання: що я бачила у Білому домі Трампа".

Як зазначається, видання, що вийде друком наступного вівторка, містить анекдотичні історії про поведінку Трампа, його сексистські висловлювання та вимоги до помічників будь-що спростовувати численні звинувачення на адресу господаря Білого дому.

Зокрема, Грішем згадує, як Трамп казав Путіну, що розмовлятиме з ним "протягом кількох хвилин трохи суворіше" - поки на початку зустрічі їх знімають телекамери. "Після того, як вони підуть, ми поговоримо - ви розумієте", - цитує вона слова Трампа, адресовані президентові Росії.

Згодом Грішем була призначена керівницею офісу першої леді. За її словами, Мелані Трамп була усунута від справ адміністрації після того, як їй доповіли про минулі зради чоловіка. Водночас, зауважує вона, дочка та зять президента - Іванка Трамп і Джаред Кушнер - постійно втручалися в роботу, часто створюючи проблеми.

Грішем пригадує, як Трамп кричав на дружину за те, що вона наділа куртку з написом "Мені справді байдуже, ясно?" під час відвідання дітей у таборі для мігрантів у Техасі. Трамп наказав помічникові заявити, що цей меседж вона адресувала засобам масової інформації.

Свою чергою Трамп, коментуючи розповіді колишньої речниці, розкритикував її як працівницю. "Стефані не мала того, що потрібно, і це було очевидно від самого початку", - заявив він.

Як повідомлялося, Грішем пішла з посади керівниці офісу першої леді в січні на знак протесту проти штурму Капітолія прихильниками Трампа, які намагалися перешкодити законодавцями затвердити перемогу Джо Байдена на президентських виборах.