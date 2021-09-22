НОВИНИКолишній президент США Дональд Трамп подав до суду на свою племінницю Мері Трамп і газету The New York Times через опубліковану у 2018 році статтю, в якій стверджується, що він був причетний до сумнівних податкових схем.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Трамп подав до суду на племінницю і NYT через статтю про податки
Фото: reuters.com
Про це повідомляє АР.
Як зазначається, стаття частково була заснована на конфіденційних документах, які Мері Трамп надала репортерам.
У позові, поданому в суд штату Нью-Йорк, Мері Трамп обвинувачується в порушенні мирової угоди шляхом розкриття близько 40 тис. сторінок податкової документації, яка опинилася в її розпорядженні в ході суперечки про маєток Фреда Трампа.
Водночас видання The New York Times і журналісти-розслідувачі Сюзанна Крейг, Девід Барстоу і Рассел Бюттнер обвинувачуються в тому, що вони переконали Мері Трамп передати їм документи. Натомість, як стверджується, репортери знали, що мирова угода забороняє їй розкривати дані.
Юристи Трампа вважають, що племінниця експрезидента і репортери були мотивовані «особистою помстою» і бажанням змінити "політичний порядок".
У позові зазначено суму бажаної компенсації - 100 млн доларів.
У статті, про яку йде мова, поставлені під сумнів заяви Трампа про те, що він самостійно сколотив своє багатство, оскільки в отриманих документах стверджується, що його батько Фред передав синові щонайменше 413 мільйонів доларів, в тому числі за допомогою схем ухилення від сплати податків.
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22 09 2021 16:41 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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