Трамп хоче виставити Китаю рахунок на $10 трильйонів за коронавірус

Настав час, коли Америка та світ вимагають від Комуністичної партії Китаю репарацій та відповідальності

Колишній американський президент Дональд Трамп заявив, що Китай має заплатити США та іншим країнам 10 трлн доларів за смерті людей та збитки, спричинені пандемією коронавірусу.

Експрезидент США Трамп у суботу повернувся на політичну арену, вимагаючи від Китаю виплати репарацій за пандемію коронавірусу, яка виникла в країні наприкінці 2019 року та поширилася усім світом, пише New York Post.

Трамп закликав Китай виплатити 10 трильйонів доларів репарацій США та решті світу за виникнення вірусу, який вбив понад 3,7 мільйона людей у всьому світі.

"Настав час, коли Америка та світ вимагають від Комуністичної партії Китаю репарацій та відповідальності", - сказав експрезидент США.

"Ми всі повинні заявити єдиним голосом, що Китай повинен заплатити", - зазначив Трамп.

Він додав, що країни у всьому світі також повинні скасувати свої борги перед Пекіном.

"Першим кроком усі країни повинні колективно скасувати всю заборгованість перед Китаєм у якості першого внеску репараційної виплати", - сказав Трамп.

Експрезидент США Дональд Трамп отримав позитивний тест на коронавірус в ніч проти 2 жовтня минулого року, за місяць до президентських виборів. Білий дім та команда лікарів, які опікувалися здоров’ям Трампа, повідомляли про "слабкі симптоми" хвороби у їхнього лідера.

На той час президент США Дональд Трамп публічно нехтував носінням маски під час масових заходів та закликав до скасування карантинних заходів та повернення економіки США до роботи.

22 вересня минулого року, президент США Дональд Трамп виступив в ООН з руйнівною критикою на адресу Китаю та закликав Організацію притягти до відповідальності офіційний Пекін за недбалі дії, що призвели до поширення коронавірсуної хвороби усім світом.

У світі станом на ранок 6 червня зафіксували 173 725 873 випадки зараження коронавірусом. Зокрема, виявлено 3 736 367 смертей, одужали 156 601 284 особи.