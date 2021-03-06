НОВИНИБлог колишнього президента США Дональда Трампа, на його власній веб-сторінці, назавжди закритий після майже місяця функціонування.
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Трамп закрив блог на власному сайті
Цей блог не повернеться, сказав CNBC старший помічник Трампа Джейсон Міллер
Фото: EPA/UPG
Блог колишнього президента Дональда Трампа - вебсторінка, на якій він ділився заявами про те, як найбільші соціальні мережі заборонили йому працювати на своїх платформах, - назавжди закритий, заявила пресслужба Трампа напередодні, повідомляє CNBC.
Сторінку "З робочого столу Дональда Дж. Трампа" було видалено з вебсайту Трампа після того, як вона стала доступною менш ніж місяць тому.
Цей блог не повернеться, сказав CNBC старший помічник Трампа Джейсон Міллер.
Як повідомлялося, експрезидент США Дональд Трамп після програшу на президентських виборах у жовтні минулого року вів активну кампанію щодо дискредитації голосувань. Він заявляв, що в штатах, де перемогу отримав його суперник, проводилися незаконні голосування поштою, а його команда подавала десятки судових позовів з метою оскаржити підсумки голосувань у цих штатах.
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03 06 2021 09:26 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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