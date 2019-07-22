Екс-регіонал Богуслаєв програв вибори весільному фотографу із "Слуги народу"
Штепа набирає 43,66% голосів, а самовисуванець Богуслаєв - 32,15%. Про це свідчать дані Центральної виборчої комісії.
Кандидат ОТЗЖ Валентин Зарва набирає 8,8% голосів, представник "євросолідарності" Андрій Хімічев - 7,17%, кандидат "Оппоблока" Сергій Бессонов - 3,3%.
Представник пропрезидентської "Слуги народу" Штепа працює весільним фотографом.
Водночас, за інформацією ЦВК, наразі Штепа тимчасово не працює. Кандидату виповнилося 29 років.
Запорізькі сайти пишуть, що година роботи фотографа Штепи коштує від 1300 до 1900 грн.
Нагадаємо, що Богуслаєв є президентом і генеральним конструктором "Мотор Січ".
У березні 2017 він задекларував 30 млн грн доходу від відчуження нерухомого майна, джерелом якого було це АТ.
У липні 2017 СБУ припинила незаконну діяльність групи компаній "Мотор Січ", які протягом двох років фінансували так звану "ДНР".
У 2016 році Богуслаєв разом з Путіним відкривав в Росії православні пам'ятники.
Богуслаєв також був одним зі співавторів звернення депутатів від "Партії регіонів" і КПУ до польського Сейму щодо визнання Волинської трагедії геноцидом поляків.
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