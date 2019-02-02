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Екс-розслідувач Гнап зібрав кошти для реєстрації кандидатом у президенти

"Я хочу подякувати кожному з вас за те, що ви повірили в можливість змін! Що ви не здалися"
Колишній журналіст-розслідувач Дмитро Гнап зібрав близько 3 мільйонів гривень для реєстрації кандидатом у президенти.
Екс-розслідувач Гнап зібрав кошти для реєстрації кандидатом у президенти Фото:Facebook

Гнап написав у Facebook, що бухгалтер з його команди вже відправив платіж для застави до Центральної виборчої комісії.

"Я хочу подякувати кожному з вас за те, що ви повірили в можливість змін! Що ви не здалися. Це вдалося не мені. Це вдалося всім нам! Збираємося завтра о 12.00 під ЦВК! Я хочу подякувати кожному з вас. І хочу щоб ми разом з вами почали круту і переможну кампанію", - додав політик.

Зазначимо, що збирати кошти на заставу для ЦВК екс-розслідувач розпочав два тижні тому.

Нагадаємо, що кандидатів у президенти стало 28. Всього подали документи 59 людей.

 

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02 02 2019 18:26
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