ПОЛІТИКА НОВИНИКолишній журналіст-розслідувач Дмитро Гнап зібрав близько 3 мільйонів гривень для реєстрації кандидатом у президенти.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Екс-розслідувач Гнап зібрав кошти для реєстрації кандидатом у президенти
"Я хочу подякувати кожному з вас за те, що ви повірили в можливість змін! Що ви не здалися"
Фото:Facebook
Гнап написав у Facebook, що бухгалтер з його команди вже відправив платіж для застави до Центральної виборчої комісії.
"Я хочу подякувати кожному з вас за те, що ви повірили в можливість змін! Що ви не здалися. Це вдалося не мені. Це вдалося всім нам! Збираємося завтра о 12.00 під ЦВК! Я хочу подякувати кожному з вас. І хочу щоб ми разом з вами почали круту і переможну кампанію", - додав політик.
Зазначимо, що збирати кошти на заставу для ЦВК екс-розслідувач розпочав два тижні тому.
Нагадаємо, що кандидатів у президенти стало 28. Всього подали документи 59 людей.
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02 02 2019 18:26 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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