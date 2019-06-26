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Екстрадованого з України в Росію Тумгоєва засудили до 18 років в’язниці

Тумгоєв своєї вини не визнав, але висловив готовність відправитися в колонію
Суд у Ростові засудив Тимура Тумгоєва до 18 років в’язниці за обвинуваченням в участі у бойових діях в Сирії на боці бойовиків. У вересні 2018 року Україна видала Тумгоєва Росії.
Екстрадованого з України в Росію Тумгоєва засудили до 18 років в’язниці Фото з вільних джерел

За даними російського слідства, Тумгоєв у жовтні 2014 року виїхав до Грузії, потім в Туреччину, а звідти в Сирію, де приєднався до бойовиків угруповання "Джейш аль-Мухаджирін валь-Ансар", яка в Росії визнана частиною "Ісламської держави", повідомля "Громадське".

Тумгоєв своєї вини не визнав, але висловив готовність відправитися в колонію, якщо є "воля Аллаха".

Нагадаємо, що генпрокуратура відкрила кримінальне провадження за статтею "Службова недбалість", яка могла призвести до помилкової екстрадиції до РФ інгуша Тимура Тумгоєва.

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26 06 2019 18:19
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