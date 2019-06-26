ПОЛІТИКА НОВИНИСуд у Ростові засудив Тимура Тумгоєва до 18 років в’язниці за обвинуваченням в участі у бойових діях в Сирії на боці бойовиків. У вересні 2018 року Україна видала Тумгоєва Росії.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Екстрадованого з України в Росію Тумгоєва засудили до 18 років в’язниці
Тумгоєв своєї вини не визнав, але висловив готовність відправитися в колонію
Фото з вільних джерел
За даними російського слідства, Тумгоєв у жовтні 2014 року виїхав до Грузії, потім в Туреччину, а звідти в Сирію, де приєднався до бойовиків угруповання "Джейш аль-Мухаджирін валь-Ансар", яка в Росії визнана частиною "Ісламської держави", повідомля "Громадське".
Тумгоєв своєї вини не визнав, але висловив готовність відправитися в колонію, якщо є "воля Аллаха".
Нагадаємо, що генпрокуратура відкрила кримінальне провадження за статтею "Службова недбалість", яка могла призвести до помилкової екстрадиції до РФ інгуша Тимура Тумгоєва.
Читайте новини також російською мовою.
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.КОМЕНТАРІ (0) +
Додати коментар
26 06 2019 18:19 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
- ФОТО Протести у Тбілісі. Протистояння поліції та мітингувальників, - ФОТОРЕПОРТАЖ
- ВІДЕО Льовочкін: Фірташ симпатизує Зеленському, як і усі ми
- ВІДЕО Глава Генштабу Хомчак пояснив, чому генерал не віддав честь Зеленському на інавгурації
- Страх політики і політика страху9/11, активізація ІДІЛ, поширення вірусу Ебола, перші постріли на Майдані - лише декілька точок у переліку подій, що супроводжувалися масовим поширенням страху
- Індекс "соціальної відповідальності", або платне виборче право. Міф чи необхідність
No articles