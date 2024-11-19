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ПОЛІТИКА

Ексведучий Fox News очолить Департамент транспорту США

19 листопада 2024, 08:49
Ексведучий Fox News очолить Департамент транспорту США
Фото: apnews.com
Fox News продовжує бути "кузнею кадрів" для адміністрації Трампа.

Обраний президент США Дональд Трамп оголосив, що наступним міністром транспорту стане колишній конгресмен та донедавна співведучий Fox Business Шон Даффі.

Про це пише CNN.

Даффі обіймав посаду в Палаті представників США з 2011 по 2019 роки, представляючи один з округів Вісконсину. Донедавна він був співведучим програми Fox Business "The Bottom Line". 

Як повідомили у Fox News, останній день Даффі як співробітника мережі був у понеділок. За словами джерела, у середу він востаннє з’явився на Fox Business, а згодом пройшов співбесіду на посаду міністра транспорту.

Трамп у своїй заяві похвалив Даффі як "чудового і улюбленого державного службовця" і сказав, що він був поважним голосом і комунікатором Республіканській фракції під час свого перебування в Конгресі.

"Він віддаватиме пріоритет досконалості, компетентності, конкурентоспроможності та красі під час відновлення американських шосе, тунелів, мостів та аеропортів. Він забезпечить, щоб наші порти та дамби служили нашій економіці без шкоди для нашої національної безпеки, і знову зробить наше небо безпечним, скасувавши DEIдля пілотів і авіадиспетчерів", – сказав Трамп.

Департамент транспорту, заснований у 1966 році, налічує майже 55 тисяч працівників. 

На цій посаді Даффі змінить призначеного  у лютому 2021 року Піта Баттігіга. Під час першої адміністрації Трампа міністерство очолювала Елейн Чао.

Перш ніж прийти у світ політики, Даффі здобув популярність, з’явившись на MTV «Реальний світ: Бостон» у 1997 році. Наступного року він брав участь у телевізійному реаліті-конкурсі "Правила дорожнього руху: Усі зірки", де зустрів жінку, з якою згодом  одружився – учасницю акторського складу "Реальний світ: Сан-Франциско» Рейчел Кампос".

Кампос-Даффі є співведучою "Fox & Friends Weekend", де вона багато років працювала разом з Пітом Гегсетом, обраним Трампом на пост міністра оборони.

СШАДональд Трамп

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