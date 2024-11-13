Трамп обрав главу Пентагона
Новообраний президент Дональд Трамп запропонує Піта Гегсета, ведучого телеканалу Fox News і ветерана війни в Іраку та Афганістані, своїм наступним міністром оборони.
Про це пише Reuters.
"Піт — жорсткий, розумний і справжній прихильник ідеї "Америка понад усе".
З Пітом на чолі вороги Америки будуть попереджені — наша армія знову буде великою, і Америка ніколи не відступить", — сказав Трамп у своїй заяві.
44-річний Гегсет є ветераном Національної гвардії США і, згідно з його вебсайтом, служив в Афганістані, Іраку і на базі Гуантанамо на Кубі.
Піт Гегсет є відданим прихильником Трампа з часу його першого терміну, захищав його відносини з лідером Північної Кореї Кім Чен Ином, спроби вивести американські війська з-за кордону та активно займався справою ветеранів бойових дій, звинувачених у військових злочинах.
Секретар оборони за ієрархією є сьомою людиною в США.
Раніше повідомлялося, що Дональд Трамп офіційно призначив представника від Республіканської партії Майка Волтца своїм радником з національної безпеки.
Трамп також заявив, що обрав колишнього директора Національної розвідки Джона Реткліффа на посаду директора Центрального розвідувального управління.
У своєму акаунті в соціальних мережах Трамп назвав Реткліффа «борцем за правду та чесність перед американською громадськістю».
Перебуваючи на посаді конгресмена, Реткліфф проводив розслідування щодо Хантера Байдена, сина чинного президента, і неодноразово критикував розслідування зв’язків між Росією та кампанією Дональда Трампа в 2016 році.