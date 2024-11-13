Трамп обрав главу Пентагона

Піт Гегсет є відданим прихильником Дональда Трампа.

Новообраний президент Дональд Трамп запропонує Піта Гегсета, ведучого телеканалу Fox News і ветерана війни в Іраку та Афганістані, своїм наступним міністром оборони.

Про це пише Reuters.

"Піт — жорсткий, розумний і справжній прихильник ідеї "Америка понад усе".

З Пітом на чолі вороги Америки будуть попереджені — наша армія знову буде великою, і Америка ніколи не відступить", — сказав Трамп у своїй заяві.

44-річний Гегсет є ветераном Національної гвардії США і, згідно з його вебсайтом, служив в Афганістані, Іраку і на базі Гуантанамо на Кубі.

Піт Гегсет є відданим прихильником Трампа з часу його першого терміну, захищав його відносини з лідером Північної Кореї Кім Чен Ином, спроби вивести американські війська з-за кордону та активно займався справою ветеранів бойових дій, звинувачених у військових злочинах.

Секретар оборони за ієрархією є сьомою людиною в США.

Раніше повідомлялося, що Дональд Трамп офіційно призначив представника від Республіканської партії Майка Волтца своїм радником з національної безпеки.

Трамп також заявив, що обрав колишнього директора Національної розвідки Джона Реткліффа на посаду директора Центрального розвідувального управління.

У своєму акаунті в соціальних мережах Трамп назвав Реткліффа «борцем за правду та чесність перед американською громадськістю».

Перебуваючи на посаді конгресмена, Реткліфф проводив розслідування щодо Хантера Байдена, сина чинного президента, і неодноразово критикував розслідування зв’язків між Росією та кампанією Дональда Трампа в 2016 році.