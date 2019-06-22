Електроенергію можуть тимчасово відключити через ризик надзвичайної ситуації в енергосистемі, - Укренерго
"За останні два тижні в Україні зафіксовані рекордні показники температури повітря. Для забезпечення балансу в енергосистемі при зростанні температури повітря та піковому споживанні необхідні відповідні резервні маневрові потужності, зокрема, блоки ТЕС, забезпечені паливом", — йдеться у повідомленні прес-служби "Укренерго", інформують в "Громадське".
Загалом за 10 днів спеки запаси вугілля на складах ТЕС зменшились майже на 10%.
"Ситуація ускладнюється виведенням в аварійний ремонт ще 8 блоків ТЕС", — зазначили в Укренерго.
У компанії наголосили, що при подальшому підвищенні температури та "збереженні тенденції виведення блоків ТЕС в аварійний ремонт і відсутності палива" в енергосистемі України складеться надзвичайна ситуація.
"Це значить, що в Укренерго не залишиться інструментів для забезпечення покриття максимальних навантажень в енергосистемі. У таких випадках Укренерго може застосовувати графіки аварійного вимкнення для забезпечення цілісності енергосистеми", — пояснили в компанії.
Також в Укренерго заявили, що "вирішити питання" може допомогти прискорення виведення з ремонту низки ТЕС або включення у роботу газомазутних блоків ТЕС.
"З цього приводу Укренерго вже звернулось до РНБОУ з відповідним листом. Від оперативності прийняття рішення та його виконання наразі залежатиме операційна безпека енергосистеми України", — йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, АТ "Укртрансгаз" 18 березня за результатами тендеру замовило ТОВ "Інтрасистемс" телекомунікаційну систему за 88,86 млн гривень.
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