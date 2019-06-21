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Путін заборонив російським авіакомпаніям літати в Грузію

"Тимчасово забороняється здійснювати повітряні перевезення (зокрема комерційні) громадян з території РФ на територію Грузії"
Президент РФ Володимир Путін заборонив російським авіакомпаніям з 8 липня літати в Грузію, а також розпорядився повернути росіян з Грузії.
Путін заборонив російським авіакомпаніям літати в Грузію Фото: ria.ru

Відповідний указ Путіна опублікований на сайті Кремля.

Документ називається "Указ щодо окремих заходів із забезпечення нацбезпеки Росії та її громадян".

У ньому зазначається, що органи влади в РФ, юридичні особи, організації і фізичні особи, що перебувають під юрисдикцією Росії, "повинні виходити з того", що з 8 липня "тимчасово забороняється здійснювати повітряні перевезення (зокрема комерційні) громадян з території РФ на територію Грузії".

Також російським туроператорам на час дії заборони рекомендують утриматися від реалізації "туристичного продукту", що передбачає перевезення з Росії у Грузію.

Уряду РФ Путін доручив вжити заходів щодо забезпечення повернення росіян з Грузії, а російському МЗС - забезпечити у координації з владою Грузії безпеку громадян РФ у Грузії.

Указ набуває чинності з дня його підписання президентом.

Нагадаємо, 21 червня в Грузії другий день тривають масові акції протесту. Внаслідок протестів біля парламенту Грузії 20 червня  постраждали 240 людей.

Невдоволення громадськості викликало те, що російський депутат, член Комуністичної партії Сергій Гаврилов сидів у кріслі голови парламенту Грузії, коли виступав на сесії Міжпарламентської асамблеї православ'я. Це також викликало обурення групи парламентаріїв, які зірвали засідання.

У ніч на 21 червня після декількох годин сутичок, застосування сльозогінного газу, гумових куль та водометів силовики завершили операцію з розгону акції протесту.

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21 06 2019 21:59
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