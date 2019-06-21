У Тбілісі біля парламенту почалася нова акція протесту

Біля парламенту на проспекті Руставелі зібралося близько двох тисяч людей

У Тбілісі біля будівлі парламенту Грузії знову збираються люди на акцію протесту в зв'язку з учорашнім скандалом з російським депутатом.

Біля парламенту на проспекті Руставелі зібралося близько двох тисяч людей. Крім того, до акції протесту приєднуються студенти, які великою колоною йдуть до парламенту, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на телеканал Руставі-2.

За кілька годин до початку акції протесту до будівлі парламенту було стягнуто великі сили поліції.

Нагадаємо, що голова грузинського парламенту Іраклій Кобахідзе подав у відставку після масових протестів у Тбілісі, спровокованих тим, що місце спікера парламенту на засіданні асамблеї православ'я зайняв російський депутат.

20 червня в Грузії розгорівся скандал через те, що російський депутат, член Комуністичної партії Сергєй Гаврилов, відкрив сесію асамблеї.

Додамо, що Посол України у Грузії Ігор Долгов на знак протесту покинув виступ президента Міжпарламентської асамблеї православ'я, російського депутата Сергія Гаврилова.