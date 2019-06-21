У Тбілісі біля парламенту почалася нова акція протесту
Біля парламенту на проспекті Руставелі зібралося близько двох тисяч людей. Крім того, до акції протесту приєднуються студенти, які великою колоною йдуть до парламенту, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на телеканал Руставі-2.
За кілька годин до початку акції протесту до будівлі парламенту було стягнуто великі сили поліції.
Нагадаємо, що голова грузинського парламенту Іраклій Кобахідзе подав у відставку після масових протестів у Тбілісі, спровокованих тим, що місце спікера парламенту на засіданні асамблеї православ'я зайняв російський депутат.
20 червня в Грузії розгорівся скандал через те, що російський депутат, член Комуністичної партії Сергєй Гаврилов, відкрив сесію асамблеї.
Додамо, що Посол України у Грузії Ігор Долгов на знак протесту покинув виступ президента Міжпарламентської асамблеї православ'я, російського депутата Сергія Гаврилова.
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