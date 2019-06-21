Реєстрація Вхід
RSS
CУСПІЛЬСТВО НОВИНИ

У Тбілісі біля парламенту почалася нова акція протесту

Біля парламенту на проспекті Руставелі зібралося близько двох тисяч людей
У Тбілісі біля будівлі парламенту Грузії знову збираються люди на акцію протесту в зв'язку з учорашнім скандалом з російським депутатом.
У Тбілісі біля парламенту почалася нова акція протесту Фото: REUTERS / Irakli Gedenidze

Біля парламенту на проспекті Руставелі зібралося близько двох тисяч людей. Крім того, до акції протесту приєднуються студенти, які великою колоною йдуть до парламенту, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на телеканал Руставі-2.

За кілька годин до початку акції протесту до будівлі парламенту було стягнуто великі сили поліції.

Нагадаємо, що голова грузинського парламенту Іраклій Кобахідзе подав у відставку після масових протестів у Тбілісі, спровокованих тим, що місце спікера парламенту на засіданні асамблеї православ'я зайняв російський депутат.

20 червня в Грузії розгорівся скандал через те, що російський депутат, член Комуністичної партії Сергєй Гаврилов, відкрив сесію асамблеї.

Додамо, що Посол України у Грузії Ігор Долгов на знак протесту покинув виступ президента Міжпарламентської асамблеї православ'я, російського депутата Сергія Гаврилова.

Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

21 06 2019 19:15
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
СТАТТІ
#бізнес_ветеранів: Нафтова компанія від добровольця Артема Гульченка

#бізнес_ветеранів: Нафтова компанія від добровольця Артема Гульченка

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.