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Спікер парламенту Грузії подав у відставку після масових протестів

Таке рішення ухвалили на засіданні політради правлячої партії
Голова грузинського парламенту Іраклій Кобахідзе подав у відставку після масових протестів у Тбілісі, спровокованих тим, що місце спікера парламенту на засіданні асамблеї православ'я зайняв російський депутат.
Спікер парламенту Грузії подав у відставку після масових протестів Фото: Українська правда

Таке рішення ухвалили на засіданні політради правлячої партії "Грузинська мрія", повідомляє "Громадське".

Зазначимо, що під час протестів ввечері 20 червня грузинська опозиція та протестувальники вимагали не тільки відставки Кобахідзе, а й відставок міністра внутрішніх справ Георгія Гахарії, прем'єр-міністра Мамуки Бахтадзе, а також призначення дострокових парламентських виборів.

Нагадаємо, 20 червня в Грузії розгорівся скандал через те, що російський депутат, член Комуністичної партії Сергєй Гаврилов, відкрив сесію асамблеї.

Додамо, що Посол України у Грузії Ігор Долгов на знак протесту покинув виступ президента Міжпарламентської асамблеї православ'я, російського депутата Сергія Гаврилова.

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21 06 2019 15:30
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