Спікер парламенту Грузії подав у відставку після масових протестів Таке рішення ухвалили на засіданні політради правлячої партії

Голова грузинського парламенту Іраклій Кобахідзе подав у відставку після масових протестів у Тбілісі, спровокованих тим, що місце спікера парламенту на засіданні асамблеї православ'я зайняв російський депутат.

Фото: Українська правда

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