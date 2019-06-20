Посол України у Грузії влаштував демарш російському депутату
"Я буду коментувати лише бажання ортодоксальної церкви України. Всі українці хочуть власної церкви, і те, що ми знаємо і що отримали – це жорсткий опір з боку Москви", – заявив Долгов 19 червня, повідомляє у Facebook Публічна дипломатія України від МЗС
На запитання, як би він оцінив той факт, що Росія є головою Міжпарламентської псамблеї православ'я, посол України зазначив, що це рішення залежить від членів організації.
"Росія окупувала територію України і продовжує воювати і сьогодні. Сьогодні у нас один загиблий і четверо поранених військових. Це для нас Росія", – заявив Долгов.
"Християнська релігія і церква - це мирне існування, а не окупація територій. От і все. У мене більше немає коментарів", – додав він.
19-22 червня в Грузії проходить сесія 26-ій Генеральної асамблеї Міжпарламентської асамблеї православ'я, в рамках якої Грузію відвідало близько 100 делегатів із 25 країн.
Як зазначає грузинський "Перший канал", захід відкрився інавгураційних засіданням у Палаці державних церемоній.
Біля Палацу державних церемоній пройшла акція проти приїзду до Грузії Гаврилова, який відкрито підтримує визнання Росією т.зв. Південної Осетії і Абхазії.
Нагадаємо, що Європейський суд з прав людини задовольнив позов Грузії щодо компенсації за депортацію грузинів з Росії в 2006 році.
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