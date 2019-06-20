Реєстрація Вхід
RSS
ПОЛІТИКА НОВИНИ

Посол України у Грузії влаштував демарш російському депутату

"Я буду коментувати лише бажання ортодоксальної церкви України. Всі українці хочуть власної церкви, і те, що ми знаємо і що отримали – це жорсткий опір з боку Москви"
Посол України у Грузії Ігор Долгов на знак протесту покинув виступ президента Міжпарламентської асамблеї православ'я, російського депутата Сергія Гаврилова.
Посол України у Грузії влаштував демарш російському депутату Ігор Долгов

"Я буду коментувати лише бажання ортодоксальної церкви України. Всі українці хочуть власної церкви, і те, що ми знаємо і що отримали – це жорсткий опір з боку Москви", – заявив Долгов 19 червня, повідомляє у Facebook Публічна дипломатія України від МЗС

На запитання, як би він оцінив той факт, що Росія є головою Міжпарламентської псамблеї православ'я, посол України зазначив, що це рішення залежить від членів організації.

"Росія окупувала територію України і продовжує воювати і сьогодні. Сьогодні у нас один загиблий і четверо поранених військових. Це для нас Росія", – заявив Долгов.

"Християнська релігія і церква - це мирне існування, а не окупація територій. От і все. У мене більше немає коментарів", – додав він.

19-22 червня в Грузії проходить сесія 26-ій Генеральної асамблеї Міжпарламентської асамблеї православ'я, в рамках якої Грузію відвідало близько 100 делегатів із 25 країн.

Як зазначає грузинський "Перший канал", захід відкрився інавгураційних засіданням у Палаці державних церемоній.

Біля Палацу державних церемоній пройшла акція проти приїзду до Грузії Гаврилова, який відкрито підтримує визнання Росією т.зв. Південної Осетії і Абхазії.

Нагадаємо, що Європейський суд з прав людини задовольнив позов Грузії щодо компенсації за депортацію грузинів з Росії в 2006 році.

Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

20 06 2019 10:39
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
СТАТТІ
Страх політики і політика страху

Страх політики і політика страху

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.