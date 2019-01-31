ЄСПЛ зобов'язав Росію виплатити Грузії 10 млн євро за масову депортацію грузинів

Європейський суд з прав людини задовольнив позов Грузії щодо компенсації за депортацію грузинів з Росії в 2006 році.

Суд постановив, що депортація торкнулася не менш як 1500 громадян Грузії.

"10 мільйонів євро за рішенням ЄСПЛ повинні бути розподілені між постраждалими. Кожен, хто був депортований, отримає по 2 тисячі євро. Ті, хто був незаконно позбавлений волі і його умови утримання під вартою були порушені, отримають від 10 тисяч до 15 тисяч євро", - повідомляє Meduza.

Повідомляється, що в 2006 році в Грузії за звинуваченням у шпигунстві були заарештовані четверо співробітників російського Головного розвідувального управління. На тлі арешту офіцерів ГРУ Росія почала висилати громадян Грузії нібито за порушення візового режиму. Всього, за даними Мін'юсту Грузії, тоді були депортовані 4634 людини.

Після цього в 2015 році Грузією був направлений позов до ЄСПЛ. Сума вимог становила понад 70 мільйонів євро.